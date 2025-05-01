انتهاء مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات البلدية في قضاء البترون.. اليكم الفائزين بالتزكية

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انتهت مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في عند منتصف الليل، بإشراف قائمقام روجيه طوبيا، وفاز مجلسا بلديتي بيت شلالا وراشكيدا المستحدثة بالتزكية. كما فاز 28 مختارا بالتزكية من أصل 85 مختارا.وبلغ عدد المرشحين للمجالس البلدية 627 مرشحا أما عدد المرشحين لمنصب مختار وعضو اختياري فبلغ 273 مرشحا.أما الفائزون بعضوية مجلسي بلديتي بيت شلالا وراشكيدا بالتزكية فهم:اعضاء بيت شلالا: سجعان رشيد شلالا، أمل الياس جبرايل، نعمه انطوان شلالا، فادي ريشا ديب، ماريو بو يعقوب، كريم يوسف شلالا، الهام الياس معتوق، لينا ريمون شلالا وأنطوان باسيليوس سليم شلالا.اعضاء مجلس بلدية راشكيدا المستحدثة: أحمد فوزي ، علي فادي مرعي، جمال ، علي، ، حسام معن محمود، فاروق سلمان سلمان وياسر اسماعيل .اما المخاتير الذين فازوا بالتزكية، فهم:1- مختار مراح غراسيو وهو أصغر مختار2- مختار العلالي: انطونيو داود3 - مختار: بقسميا ابي فاضل4_مختار تحوم: يوسف فارس5-مختار بيت شلالا يوسف باسيليوس6- مختارحدتون وليد سمعان7- مختار جربتا الياس8- مختار حردين-بيت حميد9-مختار راشا: طوني طوني خيرالله10_مختار حلتا فارس منسى11- مختار دريا شربل سليمان12-مختار الدوق مخايل13- مختار زان يوسف مرقس14- مختار صورات المختار الحالي ورئيس رابطة المخاتير جاك يعقوب15- مختار ضهر بو ياغي شفيق أبي صالح16- مختار عورا بشارة17- مختار غوما حنا جرجس حنا18- مختار قندولا فريد مخايل19مختار: كفرحلدا سعد20- كفرشليمان21- مختار كفور العربي عماد صالح22- مختار كور عمانوئيل23 - مختار مار ماما جوزف سعد24 - مختار مراح الحاج ريمون حرب25 - مختار نيحا شليطا طنوس26- مختار مراح شديد نصري ديب27- مختار مسرح جورج28_ مختار الفتاحات - هربونا ادوار الحكيٌم.