عربيد: كل عام وعاملات وعمال لبنان بألف خير

‏كتب رئيس و البيئي على منصة "أكس":

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"في عيد العمال، نحيي كل يد تُنتج، كل فكرة تُبدع، وكل تعب يُثمر. رغم الأزمات، يبقى العامل اللبناني رمزًا للصبر والكرامة والإرادة. فلنعمل معًا من أجل وطن يليق بتضحياتكم ويقدّر عطاءكم. كل عام وعاملات وعمال بألف خير".