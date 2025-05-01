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لبنان

عربيد: كل عام وعاملات وعمال لبنان بألف خير

Lebanon 24
01-05-2025 | 03:39
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‏كتب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي شارل عربيد على منصة "أكس": 
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"في عيد العمال، نحيي كل يد تُنتج، كل فكرة تُبدع، وكل تعب يُثمر. رغم الأزمات، يبقى العامل اللبناني رمزًا للصبر والكرامة والإرادة. فلنعمل معًا من أجل وطن يليق بتضحياتكم ويقدّر عطاءكم. كل عام وعاملات وعمال لبنان بألف خير".
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