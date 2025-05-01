سليمان: تبقى أيادي العمال سواعد من شرف وتضحية

كتب النائب في يوم العمال عبر حسابه على منصة "أكس" : "تبقى أيادي العمال سواعد من شرف وتضحية وكرامة في خدمة مجتمعنا والنهوض بإقتصادنا .تحية محبة ووفاء لكل عمال في يوم العمال . أن تعطى حقوقهم على مايبذلون في خدمة وطننا ونهضة إقتصادة وبناء مؤسساته".

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