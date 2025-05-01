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لبنان

سليمان: تبقى أيادي العمال سواعد من شرف وتضحية

Lebanon 24
01-05-2025 | 04:23
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كتب النائب محمد سليمان في يوم العمال عبر حسابه على منصة "أكس" : "تبقى أيادي العمال سواعد من شرف وتضحية وكرامة في خدمة مجتمعنا والنهوض بإقتصادنا .تحية محبة ووفاء لكل عمال لبنان في يوم العمال . على أمل أن تعطى حقوقهم على مايبذلون في خدمة وطننا ونهضة إقتصادة وبناء مؤسساته".
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