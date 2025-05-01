Advertisement

لبنان

الخير: تحية لعمال لبنان

Lebanon 24
01-05-2025 | 04:25
A-
A+
Doc-P-1354337-638816956046966933.png
Doc-P-1354337-638816956046966933.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توجّه النائب أحمد الخير بتحية تقدير واحترام إلى عمال لبنان، مشيدًا بتضحياتهم اليومية وجهودهم المستمرة في سبيل تأمين لقمة العيش بكرامة رغم الظروف الصعبة.
Advertisement

وفي رسالة نشرها عبر حساباته الرسمية، قال الخير:  "في يوم العمال، تحية لكل عمال لبنان الذين يبذلون في سبيل العيش بكرامة كل التضحيات، وكل الأمل أن تتحسن ظروف البلاد، وينالوا حقوقهم وما يستحقون من اهتمام وعدالة اجتماعية وإنصاف. ونحن لن نقصر في الوقوف إلى جانبهم والدفاع عن كرامتهم التي هي من كرامتنا".
مواضيع ذات صلة
تحية من الرئيس عون لعمّال لبنان: أوفياء رغم الشدائد
lebanon 24
01/05/2025 22:27:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: تحية تقدير لكل عامل وعاملة في لبنان
lebanon 24
01/05/2025 22:27:28 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد: تحية تقدير وامتنان إلى جميع العاملات والعمّال في لبنان
lebanon 24
01/05/2025 22:27:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الخير: نثمن عالياً رعاية السعودية اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا
lebanon 24
01/05/2025 22:27:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:14 | 2025-05-01
15:12 | 2025-05-01
15:00 | 2025-05-01
14:40 | 2025-05-01
14:39 | 2025-05-01
14:30 | 2025-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24