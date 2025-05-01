الخير: تحية لعمال لبنان

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توجّه النائب بتحية تقدير واحترام إلى عمال ، مشيدًا بتضحياتهم اليومية وجهودهم المستمرة في سبيل تأمين بكرامة رغم الظروف الصعبة.وفي رسالة نشرها عبر حساباته الرسمية، قال الخير: "في يوم العمال، تحية لكل عمال لبنان الذين يبذلون في سبيل العيش بكرامة كل التضحيات، وكل الأمل أن تتحسن ظروف البلاد، وينالوا حقوقهم وما يستحقون من اهتمام وعدالة اجتماعية وإنصاف. ونحن لن نقصر في الوقوف إلى جانبهم والدفاع عن كرامتهم التي هي من كرامتنا".