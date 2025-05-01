من مُحافظة الشمال فقط.. هذا ما حصّلته الدولة من طلبات الترشيح للانتخابات

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في قضاء بشري، بلغ عدد المرشحين للمجالس البلدية 264، بينما ترشح 84 للمقاعد الاختيارية و28 لعضوية المقعد الاختياري.في قضاء ،وصل عدد المرشحين للمجالس البلدية إلى 359 مرشحًا، بينما ترشح 210 للمقاعد الاختيارية.وفي ، ترشح 2561 للمجالس البلدية و729 للمقاعد الاختيارية.وبحسب المادة 25 من القانون 665/1997، فإن رسم الترشيح للانتخابات البلدية يبلغ 10 مليون ، في حين أن المادة 33 من القانون نفسه تنص على أن رسم الترشيح للانتخابات الاختيارية هو أيضًا 10 مليون ليرة لبنانية.وعليه، وبعملية حسابية، فإن عدد المرشحين للمجالس البلدية في قضاء بلغ 3184 مرشحًا، ما يعني تقاضت مبلغ 31 مليارا و840 مليون ليرة لبنانية.أما عدد المرشحين للمقاعد الاختيارية، فقد بلغ 1023 مرشحًا، وبالتالي تقاضت الدولة مبلغ 10 مليارات و230 مليون ليرة لبنانية.في حين بلغ عدد المرشحين لعضوية المقعد الاختياري 28، ما يعني أن الدولة تقاضت مبلغ 280 مليون ليرة لبنانية.