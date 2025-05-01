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لبنان

من مُحافظة الشمال فقط.. هذا ما حصّلته الدولة من طلبات الترشيح للانتخابات

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
01-05-2025 | 14:30
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انتهت منتصف ليل أمس المهلة المحددة لتقديم الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في شمال لبنان، حيث أظهرت الأرقام التالية:
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في قضاء بشري، بلغ عدد المرشحين للمجالس البلدية 264، بينما ترشح 84 للمقاعد الاختيارية و28 لعضوية المقعد الاختياري.

في قضاء طرابلس،وصل عدد المرشحين للمجالس البلدية إلى 359 مرشحًا، بينما ترشح 210 للمقاعد الاختيارية. 

وفي محافظة عكار، ترشح 2561 للمجالس البلدية و729 للمقاعد الاختيارية.

وبحسب المادة 25 من القانون 665/1997، فإن رسم الترشيح للانتخابات البلدية يبلغ 10 مليون ليرة لبنانية، في حين أن المادة 33 من القانون نفسه تنص على أن رسم الترشيح للانتخابات الاختيارية هو أيضًا 10 مليون ليرة لبنانية.

وعليه، وبعملية حسابية، فإن عدد المرشحين للمجالس البلدية في قضاء الشمال بلغ 3184 مرشحًا، ما يعني أن الدولة اللبنانية تقاضت مبلغ 31 مليارا و840 مليون ليرة لبنانية.

 أما عدد المرشحين للمقاعد الاختيارية، فقد بلغ 1023 مرشحًا، وبالتالي تقاضت الدولة مبلغ 10 مليارات و230 مليون ليرة لبنانية.

 في حين بلغ عدد المرشحين لعضوية المقعد الاختياري 28، ما يعني أن الدولة تقاضت مبلغ 280 مليون ليرة لبنانية.

إذن، المجموع الإجمالي الذي تقاضته الدولة اللبنانية من المرشحين للمجالس البلدية والمقاعد الاختيارية وعضوية المقعد الاختياري هو 42 مليار و350 مليون ليرة لبنانية.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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