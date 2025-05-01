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لبنان

افرام : التحالف الخماسيّ عرس للإنماء في جونية

Lebanon 24
01-05-2025 | 15:14
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التقى النوّاب شوقي الدكاش وفريد الخازن وسليم الصايغ ونعمة افرام والنائب السابق منصور البون ونجله فؤاد، في اطار اللقاءات الدوريّة لأعضاء ‎التحالف الخماسيّ مواكبة لانتخابات ‎بلدية جونية، إلى جانب المرشحين على لائحة " نهضة جونية ".
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بالمناسبة، وجّه افرام تحيّة ‎إلى العمال في عيدهم، وإلى كلّ مواطن في جونية مع بداية الشهر المريمي. ولفت ان لقاء اليوم مع فريق لائحة " نهضة جونية "، هو مواكبة ميدانية للحظات الأخيرة قبل ٤٨ ساعة على السباق الذي أردناه اخوياً .
اضاف: باسم التحالف الخماسيّ، نتوجه إلى جميع ابناء جونية وإلى أهلنا في منطقة كسروان، مؤكدين اننا في خدمة الانماء، واتفقنا مع بعضنا من اللحظة الأولى على ان هذا الاجماع الكبير هو عرس للانماء في جونية .
واكد افرام ان التحالف الخماسي سيضع كل امكاناته لدعم المجلس البلدي الذي سيكون بعيداً كل البعد عن السياسة. ووشدد على توحيد الجهود لدعم المجلس البلدي وتوحيد الخط مهما كانت التحالفات السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة، سواء كنا في تحالف واحد او أكثر، خطنا واحد خط إنمائي سيادي، خط مؤمن وموال لهذا العهد، والباقي تفاصيل، والاهم اننا سنكون موحدين في خدمة المجلس البلدي الذي سينبثق عن لائحة نهضة جونية، اذا حزنا على ثقة الناخبين بعيداً عن كل الافكار السياسية الضيقة.
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