القنصل مارتينوس كرّم أعضاء لائحة "قرطبا بتستاهل"

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كرّم القنصل مارتينوس أعضاء لائحة " بتستاهل" التي يترأسها رئيس رئيس بلدية قرطبا ، في فندق" Président" في في حضور النائبة السابقة مها وفاعليات قرطباوية من بينها المحامي .وألقى القنصل مارتينوس كلمة دعا فيها عائلات قرطبا الى الوفاء لمن ارتبط اسمه بإنماء قرطبا لتكون كما حلم القرطباويون منذ عقود من الزمن لتكون.شكرت مها الخوري أسعد للقنصل مارتينوس حفاوة اللقاء وتمنت التوفيق للائحة "قرطبا بتستاهل" التي تتمثل بكل العائلات القرطباوية لأن "فادي مارتينوس يستأهل وفاء أبناء قرطبا به، ليقولوا له شكرًا على ما قام به لضيعتهم".وألقى فادي مارتينوس كلمة شكر فيها للقنصل مارتينوس لفتته بتكريمه لأعضاء اللائحة عشية والصمت الانتخابي ودعا أعضاء اللائحة للعمل يدًا واحدة وبروح متضامنة من أجل قرطبا.وقال:" أما وقد أقفل باب الترشيح وتشكيل لائحتين من أجل الفوز بعضوية من أجل خدمة قرطبا وأهلها، أدعو كل محب لبلدتنا الى أن يشارك في الانتخابات في الرابع من شهر أيار المقبل من أجل قرطبا ومن أجل تجسيد التي هي عنوان الأساسي والركيزة الأساسية لبقائه".اضاف:"للقرطباويات والقرطباويين أقول: إنني حاولت كثيرًا من أجل التوافق البلدي وقدمت الكثير من التنازلات من أجل هذا التوافق، وحدها الكرامة لم اتنازل ولن أتنازل عنها. تخليت عن رفاق لي أحبهم وأقدرهم من أجل أن أعزز حظوظ التوافق. تابعت اتصالاتي وزياراتي مع المؤثرين في العمل السياسي والإجتماعي في قرطبا، لم يتأمن التوافق. لهذا اتخذت متابعة مسيرتي البلدية مع حكماء قرطبا وشبابها وشكلنا لائحة تضم خيرة شباب قرطبا الأطباء والمهندسين والمحامين ورجال الأعمال. أعتز بهم وبكل ما حققوه على الصعيد الشخصي".ختم:"كلمة ريس لن تستهوني يومًا بل خدمة قرطبا كانت هدفي وملاذي. من هنا أدعو القرطباويات والقرطباويين الى المشاركة الكثيفة في انتخابات الأحد لأن قرطبا بتستاهل. ولأن قرطبا بتستاهل قررت متابعة خدمتها مع فريق متجانس همه الخدمة لا الحرتقة".