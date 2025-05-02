Advertisement

لبنان

القنصل مارتينوس كرّم أعضاء لائحة "قرطبا بتستاهل"

Lebanon 24
02-05-2025 | 06:26
A-
A+
Doc-P-1354829-638817892985200927.png
Doc-P-1354829-638817892985200927.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كرّم القنصل جوزف مارتينوس  أعضاء لائحة "قرطبا بتستاهل" التي يترأسها رئيس اتحاد بلديات جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس، في فندق" Président" في جونيه في حضور النائبة السابقة مها الخوري أسعد وفاعليات قرطباوية من بينها المحامي فادي روحانا صقر.
Advertisement

وألقى القنصل مارتينوس كلمة دعا فيها عائلات قرطبا الى الوفاء لمن ارتبط اسمه بإنماء قرطبا لتكون كما حلم القرطباويون منذ عقود من الزمن لتكون.

شكرت  مها الخوري أسعد للقنصل مارتينوس  حفاوة اللقاء وتمنت التوفيق للائحة "قرطبا بتستاهل" التي تتمثل بكل العائلات القرطباوية لأن "فادي مارتينوس يستأهل وفاء أبناء قرطبا به، ليقولوا له شكرًا على ما قام به لضيعتهم".

وألقى فادي مارتينوس كلمة شكر فيها للقنصل مارتينوس لفتته بتكريمه لأعضاء اللائحة عشية الانتخابات البلدية والصمت الانتخابي ودعا أعضاء اللائحة للعمل يدًا واحدة وبروح متضامنة من أجل قرطبا.

وقال:" أما وقد أقفل باب الترشيح وتشكيل لائحتين من أجل الفوز بعضوية المجلس البلدي من أجل خدمة قرطبا وأهلها، أدعو كل محب لبلدتنا العزيزة الى أن يشارك في الانتخابات في الرابع من شهر أيار المقبل من أجل قرطبا ومن أجل تجسيد الديمقراطية التي هي عنوان لبنان الأساسي والركيزة الأساسية لبقائه".

اضاف:"للقرطباويات والقرطباويين أقول: إنني حاولت كثيرًا من أجل التوافق البلدي وقدمت الكثير من التنازلات من أجل هذا التوافق، وحدها الكرامة لم اتنازل ولن أتنازل عنها. تخليت عن رفاق لي أحبهم وأقدرهم من أجل أن أعزز حظوظ التوافق. تابعت اتصالاتي وزياراتي مع المؤثرين في العمل السياسي والإجتماعي في قرطبا، لم يتأمن التوافق.  لهذا اتخذت متابعة مسيرتي البلدية مع حكماء قرطبا وشبابها وشكلنا لائحة تضم خيرة شباب قرطبا الأطباء والمهندسين والمحامين ورجال الأعمال. أعتز بهم وبكل ما حققوه على الصعيد الشخصي".

ختم:"كلمة ريس لن تستهوني يومًا بل خدمة قرطبا كانت هدفي وملاذي. من هنا أدعو القرطباويات والقرطباويين الى المشاركة الكثيفة في انتخابات الأحد لأن قرطبا بتستاهل. ولأن قرطبا بتستاهل قررت متابعة خدمتها مع فريق متجانس همه الخدمة لا الحرتقة".
مواضيع ذات صلة
إعلان لائحة "قرطبا بتستاهل"
lebanon 24
02/05/2025 16:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
لعضوية مجلسي بلديتي برج البراجنة والغبيري.. "حزب الله" و "امل" أعلنا لائحة "التنمية والوفاء"
lebanon 24
02/05/2025 16:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق لائحة "بلاط الحرة" ودعم ثلاث لوائح في وادي شحرور العليا
lebanon 24
02/05/2025 16:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان "مصداقية وتجدد" و"لائحة بلدة عجلتون"
lebanon 24
02/05/2025 16:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:34 | 2025-05-02
09:30 | 2025-05-02
09:21 | 2025-05-02
09:19 | 2025-05-02
09:18 | 2025-05-02
09:11 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24