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لبنان

مأساة في عكار.. "رصاصة طائشة" تقتل إبن الـ18 عاماً

Lebanon 24
02-05-2025 | 11:20
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توفي الشاب "ه.ط" (18 عاماً) مُتأثراً برصاصة طائشة أصابته واستقرت في رأسه أثناء وجوده في حي الشعمة في بلدة القرقف - عكار.
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وعلى الأثر، نُقل الشاب بحالة حرجة إلى مستشفى الخير في المنية حيث فارق الحياة لاحقاً.
 
ورجحت مصادر أن تكون الرصاصة ناتجة عن إطلاق نار كثيف خلال احتفالات في بلدة القرقف.
 
 
 
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