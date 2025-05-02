مأساة في عكار.. "رصاصة طائشة" تقتل إبن الـ18 عاماً

توفي الشاب "ه.ط" (18 عاماً) مُتأثراً برصاصة طائشة أصابته واستقرت في رأسه أثناء وجوده في حي الشعمة في بلدة القرقف - .

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وعلى الأثر، نُقل الشاب بحالة حرجة إلى في حيث فارق الحياة لاحقاً.

ورجحت مصادر أن تكون الرصاصة ناتجة عن إطلاق نار كثيف خلال احتفالات في بلدة القرقف.