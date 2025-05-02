في بريتال.. قذيفة تستهدف منزل الناشط هادي مراد (فيديو)

حادث أمني خطير جدًا حدث الآن الساعة ٣.٣٠ فجرًا، وأضعه بعهدة رئيس الجمهورية @LBpresidency ورئيس الحكومة @nawafasalam . تعرّض منزلي الآن الكائن في #بريتال إلى قصف قذيفة من أعداء الداخل خفافيش الليل الذين يريدون الدمار للدولة ولا يريدون الوحدة بين أبناء الوطن، وهذا الفيديو المباشر… pic.twitter.com/nDXec3MhO1 — Hadi Mourad, MD (@hadimourad1) May 3, 2025 Advertisement

تعرض منزل الناشط السياسي الى اعتداء قرابة الساعة ٣:٣٠ من فجر اليوم، حيث أعلن عبر صفحته على منصة أكس أن منزله الكائن في تعرض إلى قصف قذيفة من أعداء الداخل، بحسب تعبيره.مراد الذي وضع الحادثة بعهدة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، نشر عبر حسابه على موقع اكس فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرض له المنزل، واعدا الاقتصاص من الفاعلين امام اللبناني.وقال: "أنا اللبناني العربي المعتدل والمعارض لهمجيتكم، سأدعكم تتمنون السجن تحت سقف القانون. والله ولي التوفيق."