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لبنان

في بريتال.. قذيفة تستهدف منزل الناشط هادي مراد (فيديو)

Lebanon 24
02-05-2025 | 23:15
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تعرض منزل الناشط السياسي هادي مراد الى اعتداء قرابة الساعة ٣:٣٠ من فجر اليوم، حيث أعلن عبر صفحته على منصة أكس أن منزله الكائن في بريتال تعرض إلى قصف قذيفة من أعداء الداخل، بحسب تعبيره.
مراد الذي وضع الحادثة بعهدة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، نشر عبر حسابه على موقع اكس فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرض له المنزل، واعدا الاقتصاص من الفاعلين امام القضاء اللبناني.
وقال: "أنا اللبناني الشيعي العربي المعتدل والمعارض لهمجيتكم، سأدعكم تتمنون السجن تحت سقف القانون. والله ولي التوفيق."
 
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