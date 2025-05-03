"حزب الله" سيصعّد؟

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قالت مصادر مطلعة إن تحركًا إعلاميًا كبيرًا بدأ يتشكل، وربما يتحول إلى تحرك شعبي احتجاجي، على خلفية التقرير الذي بثّته قناة "الجديد" والذي اعتُبر مسيئًا بحق السابق لـ "حـزب الله" السيـد حسـن نـصرالله.وتشير المصادر إلى أن الحزب ينظر بجدية بالغة إلى هذا التطور، ويرى أن ما وصلت إليه المحطة في هذا التحقيق تخطى كل الخطوط الحمر، لكونه يطاول شخصًا تعتبره الشعبية خطًا لا يُمس. كما أن الحزب، بحسب المصادر، سارع الى اطلاق تصريحات رسمية في الهجوم الإعلامي المضاد، رافضا ما حصل ومطالبا بإعتذار، خصوصًا أن الموضوع العقاري في الضاحية الجنوبية يُدار ضمن الأصول القانونية، وقد أثبت ذلك رئيس بلدية في أكثر من إطلالة إعلامية.