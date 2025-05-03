تسلم رؤساء الاقلام صناديق الاقتراع من قائمقامية كسروان الفتوح

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تسلّم رؤساء الأقلام والمساعدون المعنيون اليوم صناديق الاقتراع من قائمقامية كسروان في سرايا ، في إطار التحضيرات اللوجستية لإجراء والاختيارية المقررة يوم غد الاحد في الرايع من ايار 2025، تحت إشراف القائمقام بالإنابة نبهان والأجهزة الأمنية لضمان سلامة العملية .وشملت الصناديق المستلزمات الضرورية، من لوائح شطب وأوراق اقتراع وأدوات لوجستية، تمهيداً لنقلها إلى مراكز الاقتراع في مختلف القرى الكسروانية. وتجري الاستعدادات النهائية وسط اجراءات أمنية وانتشار لعناصر من قوى الجيش والأمن الداخلي.