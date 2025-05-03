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لبنان

تسلم رؤساء الاقلام صناديق الاقتراع من قائمقامية كسروان الفتوح

Lebanon 24
03-05-2025 | 06:23
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تسلّم رؤساء الأقلام والمساعدون المعنيون اليوم صناديق الاقتراع من قائمقامية كسروان الفتوح في سرايا جونية، في إطار التحضيرات اللوجستية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة يوم غد الاحد في الرايع من ايار 2025، تحت إشراف القائمقام بالإنابة ستريدا نبهان والأجهزة الأمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية.
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وشملت الصناديق المستلزمات الضرورية، من لوائح شطب وأوراق اقتراع وأدوات لوجستية، تمهيداً لنقلها إلى مراكز الاقتراع في مختلف القرى الكسروانية. وتجري الاستعدادات النهائية وسط اجراءات أمنية وانتشار لعناصر من قوى الجيش والأمن الداخلي.
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