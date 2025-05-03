كواليس الاتفاق الأمني في السويداء.. هذه تفاصيله

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كشف محافظ مصطفى البكور في كواليس الاتفاق الأمني الأخير في المحافظة بين وجهائها والحكومة ، على خلفية اشتباكات دامية اندلعت خلال الأيام الماضية.وأفاد أن الاتفاق الأمني جاء بمبادرة أهالي السويداء، ووجهائها، نافياً وجود أي دعم خارجي لهذا الاتفاق يتعارض مع ما جاء في بيان وجهاء المحافظة، الذي أكد على الانتماء الوطني إلى سوريا.وفي لقاء مع " "، قال البكور إن "عدداً من الشبان من أبناء السويداء انتسبوا إلى للمساهمة في تنظيم الأمن الداخلي، وتفعيل دور المؤسسات".وأكد أن السلاح يجب حصره بيد الدولة، ومن يملك سلاحاً خفيفاً عليه ترخيصه قانونياً، أو الاندماج ضمن إطار أو الأمن العام.ولفت إلى أن الرئيس السوري المؤقت ، ووزير داخليته، أنس خطاب، يتابعان عن كثب تطورات الوضع الأمني في السويداء، منوهاً إلى أن المحافظة تسير نحو مرحلة جديدة من الاستقرار، عبر تعاون أهلي وحكومي مشترك.وأضاف البكور أن البيان الذي صدر، لاحقاً، تم التوافق عليه من جميع الحضور، ومن بينهم الشيخ ، أحد مشايخ ، محذراً من أن استمرار غياب الاستقرار والأمن في المحافظة يسهم في تقويض الأمن العام، ويزيد حالة الفوضى.وكان اتفاق ، أمس الجمعة، من وجهاء ومرجعيات محافظة السويداء، أكدوا فيه تمسكهم بالثوابت الوطنية والهوية السورية الجامعة، مشددين على أهمية تفعيل دور ، والضابطة العدلية في المحافظة، على أن يكون ذلك من أبناء السويداء أنفسهم.