Advertisement

لبنان

حشود أمنية إضافية الى المتن

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-05-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1355457-638819430385839464.jpg
Doc-P-1355457-638819430385839464.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طلب جهاز أمني معني بمراقبة الإنتخابات البلدية والإختيارية من جميع عناصره الإلتحاق منذ فجر الأحد بالمراكز المخصصة.
 
 
كذلك، طلب الجهاز أيضاً مزيداً من الحشد في مراكز ساحل المتن حيث وصلت تقارير عن عمليات شراء أصوات في عدد من البلدات التي تحتدم فيها المعارك وبالتحديد البلدات التي تحتوي سجلات النفوس فيها أعدادا كبيرة من المجنسين بموجب المرسوم الشهير الصادر عام 1994، والمقيمين في عدد من مناطق البقاع.
Advertisement
 
ووفق المعلومات، فان الدوريات الامنية سوف تتكثف في الأحياء الشعبية في هذه المناطق حيث تنشط عمليات "شراء الذمم".
 
وأفادت أوساط لائحة انتخابية في أحد أقضية جبل لبنان أن سعر الصوت لدى "اللائحة المنافسة" ارتفع إلى نحو 1200 دولار مع اقتراب موعد الانتخاب، وذلك في محاولة للحدّ من عمليات التشطيب التي باتت تهدد تماسك اللائحة. 
 
وأوضحت المصادر أن الخوف الحقيقي يكمن في احتمال اختراق اللائحة بعضوين أو أكثر، ما دفعها إلى رفع سقف المبالغ لاستمالة الناخبين وتأمين الحدّ الأدنى من الانضباط الانتخابي.
 
ولفت مصدر مواكب إلى أن وضعية البلديات سوف تؤثر على إتحاد بلديات المتن للمرة الاولى، مما أدخل الى المعركة الانتخابية أساليب انتخابية غير مسبوقة "منعاً للمفاجآت".
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
إدارة الأمن العام السوري ترسل تعزيزات إضافية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس بهدف ضبط الأمن
lebanon 24
04/05/2025 10:45:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل: تعزيز العلاقة الأمنية مع دول السلام بالمنطقة ضروري لبنية أمنية تدفع لاتفاقات سلام إضافية
lebanon 24
04/05/2025 10:45:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام السوري يرسل أرتالا إضافية لحماية أهالي الساحل من أي تجاوزات
lebanon 24
04/05/2025 10:45:53 Lebanon 24 Lebanon 24
استكمال التحضيرات للانتخابات البلدية في قضاء المتن الشمالي
lebanon 24
04/05/2025 10:45:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:45 | 2025-05-04
03:42 | 2025-05-04
03:35 | 2025-05-04
03:19 | 2025-05-04
03:16 | 2025-05-04
03:15 | 2025-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24