عن انتخابات الناعمة وحارة الناعمة.. ماذا أعلن وزير الداخلية؟

قال والبلديات إنَّه "حدد مهلة شهرين كحدّ أقصى للانتخابات البلدية والاختيارية في وحارة الناعمة".

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وخلال زيارته ، اليوم الأحد، لتفقد سير الإنتخابات البلدية والاختيارية، قال إنَّ العملية تجري بسلاسة، وأضاف: "طلبت من الموظفين جميعهم الحياد التام ومكافحة أي مخالفة".