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لبنان

عن انتخابات الناعمة وحارة الناعمة.. ماذا أعلن وزير الداخلية؟

Lebanon 24
04-05-2025 | 01:50
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قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إنَّه "حدد مهلة شهرين كحدّ أقصى للانتخابات البلدية والاختيارية في الناعمة وحارة الناعمة".
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وخلال زيارته الغبيري، اليوم الأحد، لتفقد سير الإنتخابات البلدية والاختيارية، قال الحجار إنَّ العملية الانتخابية تجري بسلاسة، وأضاف: "طلبت من الموظفين جميعهم الحياد التام ومكافحة أي مخالفة".

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