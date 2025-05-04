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لبنان

جولة للواء الركن لاوندس في جبل لبنان لمواكبة العملية الانتخابية

Lebanon 24
04-05-2025 | 12:55
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‎واكب المدير العام لأمن الدولة، اللواء الركن إدكار لاوندس، المرحلة الأولى من الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري في محافظة جبل لبنان، حيث قام بجولة ميدانية على مكاتب المديرية العامة لأمن الدولة في مختلف أقضية المحافظة. واطلع خلالها على إجراءات أمن الدولة لضمان أمن العملية الانتخابية وضمان حرية الناخبين
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وخلال اجتماعه مع الضباط والعسكريين، أعطى اللواء الركن لاوندس التوجيهات اللازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، قائلاً: "أي مخالفة يجب ضبطها فورا."
‏‎كما شدّد على ضرورة التدخل الفوري لمعالجة أي خلل مهما كان بسيطًا ، ومنع أي محاولة لشراء الأصوات أو التلاعب بالنتائج، وأكد أن المديرية ستكون بالمرصاد لكل من يحاول المساس بنزاهة الانتخابات، قائلاً: "الأمن ممسوك، والقانون لن يُخترق، ولا فوضى تمرّ." 
واختتم اللواء الركن لاوندس  جولته بزيارة قائمقامية المتن في الجديدة، حيث التقى القائمقام مارلين حداد، ثم زار قائمقامية جبيل واجتمع بالقائمقام بالإنابة نتالي مرعي الخوري، واطلع منهما على التحضيرات الجارية والمتعلّقة بالعملية الانتخابية.
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