جولة للواء الركن لاوندس في جبل لبنان لمواكبة العملية الانتخابية

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‎واكب لأمن الدولة، اللواء الركن إدكار لاوندس، المرحلة الأولى من الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري في ، حيث قام بجولة ميدانية على مكاتب في مختلف أقضية المحافظة. واطلع خلالها على إجراءات لضمان أمن العملية وضمان حرية الناخبينوخلال اجتماعه مع الضباط والعسكريين، أعطى اللواء الركن لاوندس التوجيهات اللازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، قائلاً: "أي مخالفة يجب ضبطها فورا."‏‎كما شدّد على ضرورة التدخل الفوري لمعالجة أي خلل مهما كان بسيطًا ، ومنع أي محاولة لشراء الأصوات أو التلاعب بالنتائج، وأكد أن المديرية ستكون بالمرصاد لكل من يحاول المساس بنزاهة الانتخابات، قائلاً: "الأمن ممسوك، والقانون لن يُخترق، ولا فوضى تمرّ."واختتم اللواء الركن لاوندس جولته بزيارة قائمقامية المتن في الجديدة، حيث التقى القائمقام ، ثم زار قائمقامية واجتمع بالقائمقام بالإنابة ، واطلع منهما على التحضيرات الجارية والمتعلّقة بالعملية الانتخابية.