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لبنان
جولة للواء الركن لاوندس في جبل لبنان لمواكبة العملية الانتخابية
Lebanon 24
04-05-2025
|
12:55
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المدير العام
لأمن الدولة، اللواء الركن إدكار لاوندس، المرحلة الأولى من الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري في
محافظة جبل لبنان
، حيث قام بجولة ميدانية على مكاتب
المديرية العامة لأمن الدولة
في مختلف أقضية المحافظة. واطلع خلالها على إجراءات
أمن الدولة
لضمان أمن العملية
الانتخابية
وضمان حرية الناخبين
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وخلال اجتماعه مع الضباط والعسكريين، أعطى اللواء الركن لاوندس التوجيهات اللازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، قائلاً: "أي مخالفة يجب ضبطها فورا."
كما شدّد على ضرورة التدخل الفوري لمعالجة أي خلل مهما كان بسيطًا ، ومنع أي محاولة لشراء الأصوات أو التلاعب بالنتائج، وأكد أن المديرية ستكون بالمرصاد لكل من يحاول المساس بنزاهة الانتخابات، قائلاً: "الأمن ممسوك، والقانون لن يُخترق، ولا فوضى تمرّ."
واختتم اللواء الركن لاوندس جولته بزيارة قائمقامية المتن في الجديدة، حيث التقى القائمقام
مارلين حداد
، ثم زار قائمقامية
جبيل
واجتمع بالقائمقام بالإنابة
نتالي مرعي الخوري
، واطلع منهما على التحضيرات الجارية والمتعلّقة بالعملية الانتخابية.
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