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بعد تسع سنوات على آخر إنتخابات على مستوى الوطن أنجزت المرحلة الأولى من الإنتخابات البلدية والإختيارية واقفلت صناديق الإقتراع أمام الناخبين في مدن وبلدات محافظة جبل بنسبة مشاركة أولية وغير نهائية بلغت حوالي 44%.العملية الإنتخابية التي انطلقت هادئة منذ الصباح في أقضية الجبل الستة: بعبدا وعاليه والشوف وجبيل وكسروان والمتن غلب عليها الطابع العائلي في الكثير من البلدات فيما كان تنافس ذو طابع سياسي وحزبي سائداً في بلدات ومدن أخرى.السخونة لُحظت مثلاً في جونيه وجبيل وعمشيت والجديدة - سد البوشرية وكذلك في بعبدا والشويفات والدامور ودير القمر وشحيم وبرجا.وفي الضاحية الجنوبية خاضت غمار الإستحقاق البلدي لائحنان واحدة مكتملة والثانية غير مكتملة في الغبيري.والأمر نفسه انسحب على حارة حريك. أما باقي بلديات الضاحية: برج البراجنة وتحويطة الغدير - الليلكي والشياح فقد فازت بالتزكية.على أن باب الترشيحات على النطاق البلدي والإختياري في الجبل أقفل على نحو تسعة آلاف وثلاثمئة مرشح ومرشحة وفازت بالتزكية سبعون بلدية من اصل مئة وثلاث وثلاثين إلى جانب مئة وسبعة وثمانين مختاراً.وقد أحيطت الإنتخابات بإجراءات أمنية نفذها الجيش اللبناني وقوى الأمن. وباستثناء إشكالات أمنية وإدارية طفيفة تمت معالجتها لم يسجل أي حادث كبير خلال العملية الإنتخابية.وقد واكب رئيس الجمهورية جوزف عون إنطلاق الإنتخابات من خلال زيارات قام بها إلى وزارتي الداخلية والبلديات وسرايا بعبدا مؤكداً أن لديه ملء الثقة بنجاح هذا الإستحقاق الدستوري وقائلاً أن ما نشهده اليوم في جبل لبنان سيشكل حافزاً لباقي المحافظات وشدد عون على حياده الكامل قائلاً إنه يقف على مسافة واحدة من الجميع.كذلك جال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على عدد من مراكز الإقتراع مؤكداً أن لا شكاوى تصل إلى الوزارة إنما إستفسارات حصراً واشار إلى أنه تمت معالجة النواقص البسيطة مشدداً على ان الأمور تسير على ما يرام.وعلى ما يرام تسير الأمور بين أبو ظبي وبيروت على ما عـَكـَسَه قرار الإمارات الغاء منع سفر مواطنيها إلى لبنان.أما في كيان الإحتلال لم تكن الأمور اليوم على ما يرام بالنسبة للإسرائيليين الذين تلقوا صفعة صاروخية مؤلمة إذا أطلقت القوات المسلحة اليمنية صاروخاً بالسيتياً أصاب مطار بن غوريون وأدى إلى شل الحركة فيه وتعليق نشاط القطارات ونزول الملايين إلى الملاجئ. واعترف جيش الإحتلال بفشل منظومتي (ثاد) الأميركية و(حتس 3) في اعتراض الصاروخ الفرط صوتي الأمر الذي أثار قلق القيادة الأمنية وخصوصاً أن محصّن بأربع طبقات دفاعية ضد الصواريخ.وبعد الضربة الصاروخية صدرت أصوات في كيان الإحتلال تقول إن إطلاق الصواريخ على يجب أن يؤدي إلى رد قاس على .وفي أول تعليق لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو متوعداً بردٍ قاس ضد حركة أنصار الله وبالتنسيق مع الإدارة الأميركية.وإلى ضربة مطار بن غوريون تلقى كيان الإحتلال ضربة أخرى في قطاع غزة حيث قُتل ضابط وجندي إسرائيليان وأصيب ثمانية جنود آخرين بجروح في ثلاثة أحداث يرتبط أحدها بانفجار بفوهة نفق في رفح. الضربتان تأتيان على إيقاع إستعدادات إسرائيلية لتوسيع العدوان على قطاع غزة من مؤشراتها العملانية شروع جيش الإحتلال بإرسال أوامر إستدعاء لتجنيد عشرات الآلاف من جنود الإحتياط.مضت المحطة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية على خير. وفي انتظار النتائج، سلسلة ملاحظات يمكن تسجيلها حول العملية وظروفها في محافظة جبل لبنان:أولاً، نجاح الدولة بمختلف أجهزتها الادارية والامنية في تنظيم العملية الانتخابية، مع وجوب معالجة ما ظهر من ثُغرات اجرائية للدورات اللاحقة، وقانونية للسنوات المقبلة.ثانياً، اختلاط “الحابل بالنابل” بين العائلية والسياسة في غالبية المدن والبلدات والقرى، مع طغيان واضح للمنحى العائلي، حيث “ضاعت الطاسة” بين من يخوض المعركة بعنوان حزبي ومن تخلى عن هويته السياسية ولو لساعات، ليحاول الفوز بمقعد بلدي او اختياري.ثالثاً، توزع مناصري غالبية التيارات والاحزاب والاطراف بين اكثر من لائحة في البلدة الواحدة، ما يجعل من تبني الفوز لهذه اللائحة او تلك من جانب هذا الطرف السياسي او ذاك مهمة تقارب المستحيل.رابعاً، اضطرار غالبية القوى السياسية الكبيرة الى عقد تحالفات محلية، متجانسة حيناً او هجينة الى حد التناقض السياسي احياناً، وذلك بهدف تأمين الفوز في هذا الاتجاه او ذاك، مع ما يستتبع هذا الامر من خطر على انفراط عقد المجالس البلدية او تعطيل عملها في سنة الانتخابات النيابية.خامساً، اكدت المرحلة الاولى من الاستحقاق البلدي والاختياري في جبل لبنان الحضور الشعبي الوازن للتيار الوطني الحر، حيث شارك مناصروه في لوائح غالبية المدن والبلدات والقرى، فيما أصدر بيانات محددة بدعم عدد من اللوائح او بترك الحرية للمناصرين حيث تقتضي الظروف.لكن، في الخلاصة، ومع صدور النتائج تباعاً، تنتهي مرحلة الانتخابات في جبل لبنان وتبدأ مرحلة العمل، في انتظار الانجازات الموعودة، ومن أبرزها في هذه المرحلة الحساسة دور المجالس البلدية والاختيارية الجديدة في ملف النزوح، الى جانب عناوين الانماء.فضاءُ لبنانَ اليومَ كانَ انتخابياً، وفضاءُ فلسطينَ المحتلةِ – بل فضاءُ الامة – كان يمنياً.كلُّ طبقاتِ الحقدِ الصهيوني قبلَ طبقاتِ دفاعِهم الجويِّ اَطبقَ عليها صاروخٌ يمني، فاصابَ قلبَ كيانِهم وامنَهم وعنجهيتَهم ومطارَ بن غوريون، وفي الحفرةِ التي احدَثَها هذا الصاروخُ على مَدرجِ المطارِ تدرَّجَ الموقفُ الصهيونيُ بينَ خيبةٍ وتهديد، وحلّقت فلسطينُ من جديدٍ بهُدهدٍ يمنيٍّ جاءَها بنبإٍ يقين، اَنَّ من يملكُ القدرةَ والحكمةَ والايمانَ لا يخيفُه تهديدٌ ولا يَثنيهِ عن مبدئِه وانسانيتِه لا تهويلٌ ولا عدوان.قال اليمنيون كلمتَهم المدوّيةَ ومن يطرقْ بابَهم سيَسمعِ المزيد، ولن يَزيدَ على الفرحةِ الفلسطينيةِ بهذا الانجازِ اليمنيِّ شيء، الا الشكرُ والامتنانُ الذي حمَلَهُ الفلسطينيونَ ومقاومتُهم وحزبُ اللهِ واهلُه ليمنِ الحكمةِ والايمانِ على هذا الفعلِ الاخلاقيِّ الذي سيكونُ فاتحةً لمرحلةٍ جديدة.في لبنانَ فتحَ الاستحقاقُ البلديُ والاختياريُ بعدَ سنينَ ثلاثٍ من التأجيل، واِن اُقفلت صناديقُ الاقتراعِ في مرحلتِه الاولى، فانه استحقاقٌ مفتوحٌ حتى الرابعِ والعشرينَ من الشهرِ الجاري، حتى تشربَ محافظاتُ لبنان جميعُها من هذا الكأسِ الانمائيِّ العائليِّ الذي لم يخلُ في بعضِ المناطقِ من النكهةِ السياسية.حَشدتِ الدولةُ كلَّ قِواها لمواكبةِ المحطةِ الاولى من الاستحقاقِ الانتخابي، وحضرَ رئيسُ الجمهوريةِ مع الوزراءِ المعنيينَ الى وزارةِ الداخليةِ التي اَحسنت التنظيمَ والتجهيزَ بما اُوتِيَت من قدرةِ وقت، فكانت محطةً اُولى بنسبِ اقتراعٍ لامست الخمسةَ والاربعينَ بالمئة، ومع تقلبِ التنافسِ بينَ قضاءٍ وآخرَ من محافظةِ جبلِ لبنان، بقيَ الامرُ تحتَ سقفِ الانضباط، وان كانت الامورُ لم تخلُ من بعضِ الهَنّاتِ والهفَوات.اما جنوباً فبقيَ التفلتُ الصهيونيُ عدواناً بلا اسقفٍ ولا حدود، ومعَ شدِّ الدولةِ لاَزْرِها في الاستحقاقِ الانتخابيِّ البلديِّ استمرَّ العدوانُ الصهيونيُ استحقاقاً صعباً في ظلِّ الدعمِ الاميركيِّ المطلقِ واصرارِ البعضِ في لبنانَ على اضعافِ الدولةِ وموقفِها بوجهِ العدوِ وداعميه، عبرَ تقديمِهم العربةَ على الحصان.فيما كان لبنان يحلّق عاليا بجناحه الديقراطي الانتخابي ..وصله تحليقٌ اماراتيٌ يرفعُ حظرَ السفرِ عن لبنان . وبكتابة سعيد عقل لدولة الامارات:عادتِ الرايات ُتجتاح المدى وجعلنا موعدَ المجدِ غدا. والغد سيسري مفعولُه اعتبارا من يوم الاربعاء في السابع من ايار الحالي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبهذا القرار طوت الامارات صفحة ًامتدت اربعَ سنوات سحبت فيها سفيرَها في ووجّهت بمنع سفرِ مواطنيها الى لبنان على خلفية تصريحاتٍ رسمية لبنانية انتقدت حرب اليمن. وقرار العودة فعّله رئيسُ الجمهورية في خلال زيارته ابو ظبي ووضعِه في اول جدول البحث مع رئيس دولة الامارات امِلاً تعميم هذا القرار على سائر الدول الخليجية التي تتخذ اجراءاتٍ مماثلة. وهو المنفذُ السياحيُ الاقتصادي الذي يضع لبنان على سكة التعافي من خلال الاستثمار برياح العائدين الى ربوعه.والتعافي السياحي ذو المردود الاقتصادي يصاحبه شهرٌ من التعافي الذي ارتفع اليوم على سطوح البلديات . عمليةٌ انتخابية شغلت البلاد ومسؤوليها ووضعتهم امام نزال ٍ عائلي بخلفياتٍ سياسية اُقفلت صناديقُ الاقتراع على نسبٍ متفاوتة من المشاركة كانت اعلاها في كسروان بنسبةٍ قاربت الستين بالمئة وسُجلت نسبةُ شكاوى مرتفعة لكن لاحقت عددا كبيرا منها ولفت ان رئيس الجمهورية جوزاف عون تولى بنفسه اتصالا على الخط الساخن من غرفة العمليات المشتركة واعلن وزير الداخلية احمد الحجار ان معظم الشكاوى كان لها طابعاً اداريا.والى الطابع الاعلامي وبعد سيول الاتهامات الكاذبة لقناة الجديد تؤكد القناة التي سارت على نهج الحرية منذ نشأتها ان عرضَها لملفٍ محلَ جدل في احد برامجها السياسية انما اندرج في خانة لقضية لم تأتِ من كوكبٍ اخر ولم يتمَ دَسُّها من ايٍ من الابواق لاننا لسنا بوقاً لاحد.والتقريرُ محور الجدل رد عليه رئيس بلدية برج البراجنة المحامي عاطف منصور حيث اُعطيّ مساحةً لعرض ادلتِه العقارية واسهبَ في تقديم حجته في اطار الرد الذي تمنحه الجديد لكل فريق طلبَه.اما ان تصل الحملات الي التخوين واتهام الجديد بالعمالة والتحريض على استباحة دم الزملاء فهذه معركة ٌ تقودُها ميليشا مُتَحَلِلة صحافيا ومأجورة اعلاميا وترتزقُ من الحبر الى .وفي النشرة الرد على هذه الحملات التي غالباً ما تسقط .. ليرتفع الجديد من جديد.