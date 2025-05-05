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لبنان

التيار "يتبنّى" مَنُ لم يرشحهم؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
05-05-2025 | 01:30
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أكدت مصادر مطلعة أن ما قام به "التيار الوطني الحر" أمس كان مستغربًا إلى حد كبير، خصوصًا في ما يتعلق بإعلاناته المتكررة عن فوز مرشحين محسوبين عليه في الانتخابات البلدية في القرى أو المدن. 
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المصادر نفسها لفتت إلى أن "التيار"كان حتى يوم الانتخابات يصرّ على أنه لم يدعم أي مرشح حزبي او لائحة، بل ترك الساحة للتنافس العائلي، واضعًا نفسه خارج اللعبة التقليدية.
لكن المفارقة، بحسب المصادر، أن "التيار" بدأ فجأة بتبنّي بعض الفائزين، واعتبارهم امتدادًا له، رغم أن بعضهم أعلن صراحة أنه لا يمثّل التيار.
بيانات النفي التي صدرت عن بعض المرشحين الفائزين، كانت كافية لتُظهر أن "التيار"يحاول الاستفادة من أي فوز، حتى لو لم يكن من صنعه.
 
المصدر: لبنان 24
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