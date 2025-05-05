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لبنان

حادث سير بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام البيرة

Lebanon 24
05-05-2025 | 03:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير على طريق عام البيرة - عكار بين سيارة ودراجة نارية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص كانوا على متن الدراجة.
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