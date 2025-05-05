خريس: لن نرضخ للتطبيع مع العدو

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أكد النائب أن "الحرب الاسرائيلية الأخيرة على ، من ابشع الحروب التي شنها العدو على شعبنا حيث كانت من اكثرها اجراماً وفتكاً بالبشر والحجر والشجر"، مشيراً الى ان " الذين سطروا بدمائهم اروع البطولات وكان استشهادهم ليبقى الوطن حراً مستقلاً ذات سيادة".وأضاف في كلمة له من : "إن العدو الغاشم اراد من خلال حربه على كل ما يرمز للحياة خصوصاً في البلدات الامامية التي لا تزال عرضة للاعتداءات و الاستهداف المتواصل ، الا ان كل هذه الضغوط لم ترضخنا ولن ترضخنا للتطبيع مع هذا العدو ولو طبع سنبقى كما تعلمنا من مدرسة الامام ، نكرر اسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام".