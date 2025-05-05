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لبنان

خريس: لن نرضخ للتطبيع مع العدو

Lebanon 24
05-05-2025 | 03:28
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أكد النائب علي خريس أن "الحرب الاسرائيلية الأخيرة على لبنان، من ابشع الحروب التي شنها العدو على شعبنا حيث كانت من اكثرها اجراماً وفتكاً بالبشر والحجر والشجر"، مشيراً الى ان "الشهداء الذين سطروا بدمائهم اروع البطولات وكان استشهادهم ليبقى الوطن حراً مستقلاً ذات سيادة". 
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وأضاف في كلمة له من برج رحال: "إن العدو الغاشم اراد من خلال حربه القضاء على كل ما يرمز للحياة خصوصاً في البلدات الامامية التي لا تزال عرضة للاعتداءات و الاستهداف المتواصل ، الا ان كل هذه الضغوط لم ترضخنا ولن ترضخنا للتطبيع مع هذا العدو ولو طبع العالم كله سنبقى كما تعلمنا من مدرسة الامام موسى الصدر، نكرر اسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام".
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