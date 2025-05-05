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لبنان

مؤتمر صحافي لباسيل عصراً

Lebanon 24
05-05-2025 | 04:03
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يعقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والماكينة الإنتخابية للتيار مؤتمراً صحفياً اليوم الإثنين الساعة 5h30 بعد الظهر في مقر عام التيار في ميرنا الشالوحي - سن الفيل، لعرض نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظة جبل لبنان.
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