مؤتمر صحافي لباسيل عصراً

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يعقد رئيس والماكينة الإنتخابية للتيار مؤتمراً صحفياً اليوم الإثنين الساعة 5h30 بعد الظهر في مقر عام في - ، لعرض نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في .