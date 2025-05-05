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لبنان

بدران بحث مع حنكشفي ملفات الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
05-05-2025 | 05:12
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بحث رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران مع النائب إلياس حنكش ملفات الجامعة اللبنانية، وذلك بحضور رئيس المكتب التربوي في حزب الكتائب الدكتور شليطا بو طانيوس والدكتور طارق عساف وعدد من أعضاء المكتب التربوي.
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وتركز النقاش وفق بيان عن الجامعة،" حول ملفات التفرغ وانتخابات العمداء وشؤون الموظفين وأوضاع مباني الكليات، إضافة إلى هواجس الطلاب وتحدياتهم في ظل الظروف الراهنة".

وأثنى النائب حنكش والوفد المرافق على" الجهود التي يبذلها  بدران في قيادة الجامعة خلال هذه المرحلة الدقيقة".
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