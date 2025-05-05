بدران بحث مع حنكشفي ملفات الجامعة اللبنانية

Advertisement

بحث الدكتور مع النائب إلياس ملفات ، وذلك بحضور رئيس المكتب في الدكتور بو طانيوس والدكتور وعدد من أعضاء المكتب التربوي.وتركز وفق بيان عن الجامعة،" حول ملفات التفرغ وانتخابات العمداء وشؤون الموظفين وأوضاع مباني الكليات، إضافة إلى هواجس الطلاب وتحدياتهم في ظل الظروف الراهنة".وأثنى النائب حنكش والوفد المرافق على" الجهود التي يبذلها في قيادة الجامعة خلال هذه المرحلة الدقيقة".