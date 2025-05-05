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لبنان

بري يدعو إلى جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب الخميس المقبل

Lebanon 24
05-05-2025 | 05:43
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع  في تمام الساعة الساعة 1 من بعد ظهر نهار الخميس المقبل الواقع فيه 8 أيار 2025.
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