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لبنان

"مسابقة وطنية".. بيان من وزارة الإتصالات

Lebanon 24
05-05-2025 | 12:48
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أعلنت وزارة الاتّصالات عن إطلاق مسابقة وطنية لاختيار أفضل علامة تجارية (LOGO) لشركة "ليبان تيليكوم"، التي هي في طور التّأسيس لتكون مؤسسة ريادية تتولّى قيادة قطاع الاتّصالات نحو مستقبل أكثر تطورًا وكفاءة، عملاً بالقانون رقم 431/2002.  
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وبهدف إشراك الجيل الجديد من المبدعين اللبنانيين في رسم شعار علامة وطنية استراتيجية تُجسّد مفهوم الاتّصال والتّواصل، تدعو الوزارة طلاّب الجامعة اللبنانيّة والجامعات الخاصّة كافة في لبنان، إلى المشاركة في هذه المسابقة، التي ستتم دعوة جميع الطلّاب إليها بالتّنسيق مع وزارة التّربية والتّعليم العالي.
 

للاشتراك في المسابقة، ينبغي التّسجيل قبل تاريخ 21 أيار 2025 عبر الرّابط التّالي:
 
https://forms.gle/VscVJeFtc8N1YnzJ8

وللاطّلاع على تفاصيل المسابقة وشروط المشاركة والمواعيد النّهائية وكيفية التّواصل مع الفريق المختصّ، يمكن الضغط على الرّابط التّالي: 
 
https://cms.mpt.gov.lb/uploads/2025/5/5/174645587867556b237f953c84001bb4664a7af7b3c4b.pdf

وحدّدت وزارة الاتّصالات المهلة النّهائية لتقديم المقترحات لتصميم الشعار  في 30 حزيران 2025، عبر البريد الإلكتروني المُخصّص لتلقّي طلبات الاشتراك.
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