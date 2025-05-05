مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة الـ "أن بي أن"

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بغض النظر عن النتائج نجح تنظيميا وأمنيا في الإمتحان الأول المتعلق بالاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري في محافظة جبل لبنان وتتجه الأنظار الى المحطة الثانية الأحد المقبل في لبنان وعكار.



الى حينه تنصرف القوى السياسية الى قراءة النتائج ووضعها تحت المجهر لا سيما ان نسبة الاقتراع التي بلغت 44.5 % كانت مقبولة عموما وان تراجعت عن النسبة المسجلة في العام 2016 والتي بلغت آنذاك 56%



وفي النتائج فازت لائحة «التنمية والوفاء» في بلديتي الغبيري وحارة حريك فيما فازت باقي بلديات الضاحية الجنوبية بالتزكية.



وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أكد ان الوزارة ستجري عملية تدقيق شاملة لكل الأسبوع الانتخابي لتدارك الثغرات والمشاكل اللوجستية التي حصلت وتلافيها في المراحل الانتخابية المقبلة على أن تصدر النتائج الانتخابية بشكل رسمي بعد التدقيق بها.



تشريعيا دعا هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع الخميس المقبل.



وأما على المستوى الأمني فتسلم الجيش فلسطينيا ثانيا مشتبها بتورطه في عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص.



في الأراضي المحتلة أعلن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بعد مصادقة الكابينت بالإجماع على خطط توسيع نشاط جيش الإحتلال في غزة أن الهجوم الجديد سيكون بمثابة عملية عسكرية مكثفة للقضاء على حركة حماس زاعما أنه سيتم نقل السكان حفاظا على سلامتهم والنية لن تتوقف على شن الغارات والإنسحاب بل السيطرة الكاملة على القطاع.



وجاءت المصادقة على القرار بالرغم من التحذيرات التي أطلقها رئيس الأركان إيال زامير بشأن تأثير هذه الخطوة على مصير الرهائن وهو اكد أمام كبار المسؤولين العسكريين أن المهمة الأساس للجيش الإسرائيلي هي الالتزام بإعادة المختطفين والمهمة الثانية هي هزيمة حماس وهو ما يعني عمليا أن موقفه هو على النقيض من ترتيب الأولويات الذي طرحه بنيامين نتنياهو.



على خط التفاوض الأميركي-الايراني سجل موقف للرئيس الأمريكي اعتبر خلاله ان هدف المفاوضات هو تفكيك برنامج طهران النووي بالكامل وأوضح ترامب أنه منفتح على سماع الحجج المؤيدة لامتلاك برنامجا نوويا مدنيا.





مقدمة الـ "أم تي في"



لجولة الاولى من الإنتخابات البلدية إنتهت، وبدأ التحضير للجولة الثانية. في القراءة السياسية، الرابحون كثر والخاسرون أكثر، لكن الرابح الأكبر تبقى السلطة اللبنانية الجديدة.



رئيس الجمهورية والحكومة ربحا الرهان، ووجها رسالة قوية إلى المجتمعين العربي والدولي بأنهما يحترمان الإستحقاقات الدستورية ويلتزمان إجراءها في المواعيد المحددة.



وإنجازات السلطة الجديدة لا تقتصر على الإنتخابات. فبعد أقل من أربع وعشرين ساعة على الجولة الأولى من الإستحقاق الإنتخابي، إنجاز أمني مهما تحقق اليوم، وتمثل بتسليم حركة حماس مديرية المخابرات في الجيش فلسطينيا ثانيا متورطا في إطلاق الصواريخ من الجنوب نحو .



وفي الإطار أكدت مصادر قضائية أنه تم الإدعاء على تسعة أفراد من حركة حماس بملف إطلاق الصواريخ، وأن الموقوفين اعترفوا بانهم كانوا يعدون لعملية إطلاق صواريخ ثالثة على إسرائيل.



المسار القضائي يعني أن القرار الذي اتخذه بناء على توصية واضحة من المجلس الأعلى للدفاع أخذ طريقه إلى التنفيذ، وأن زمن استباحة السيادة اللبنانية بلا حسيب ولا رقيب ولى. يؤكد الأمر ما حصل عند الحدود اللبنانية - اليوم.



إذ داهم الجيش مصنعا لحبوب الكبتاعون في منطقة حرف السماقة في الهرمل. في هذا الوقت طبول الحرب تقرع من جديد في المنطقة بدءا من غزة.



فرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن أن الهجوم الإسرائيلي الجديد في قطاع غزة سيكون مكثفا وسيتم نقل سكان القطاع من أجل حمايتهم.



والأخطر أن نتنياهو أكد أن القوات لن تشن غارات ثم تتخلى عن الأراضي في غزة بل ستبقى فيها. بغض النظر عن النتائج نجح تنظيميا وأمنيا في الإمتحان الأول المتعلق بالاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري في محافظة جبل لبنان وتتجه الأنظار الى المحطة الثانية الأحد المقبل في لبنان وعكار.الى حينه تنصرف القوى السياسية الى قراءة النتائج ووضعها تحت المجهر لا سيما ان نسبة الاقتراع التي بلغت 44.5 % كانت مقبولة عموما وان تراجعت عن النسبة المسجلة في العام 2016 والتي بلغت آنذاك 56%وفي النتائج فازت لائحة «التنمية والوفاء» في بلديتي الغبيري وحارة حريك فيما فازت باقي بلديات الضاحية الجنوبية بالتزكية.وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أكد ان الوزارة ستجري عملية تدقيق شاملة لكل الأسبوع الانتخابي لتدارك الثغرات والمشاكل اللوجستية التي حصلت وتلافيها في المراحل الانتخابية المقبلة على أن تصدر النتائج الانتخابية بشكل رسمي بعد التدقيق بها.تشريعيا دعا هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع الخميس المقبل.وأما على المستوى الأمني فتسلم الجيش فلسطينيا ثانيا مشتبها بتورطه في عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص.في الأراضي المحتلة أعلن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بعد مصادقة الكابينت بالإجماع على خطط توسيع نشاط جيش الإحتلال في غزة أن الهجوم الجديد سيكون بمثابة عملية عسكرية مكثفة للقضاء على حركة حماس زاعما أنه سيتم نقل السكان حفاظا على سلامتهم والنية لن تتوقف على شن الغارات والإنسحاب بل السيطرة الكاملة على القطاع.وجاءت المصادقة على القرار بالرغم من التحذيرات التي أطلقها رئيس الأركان إيال زامير بشأن تأثير هذه الخطوة على مصير الرهائن وهو اكد أمام كبار المسؤولين العسكريين أن المهمة الأساس للجيش الإسرائيلي هي الالتزام بإعادة المختطفين والمهمة الثانية هي هزيمة حماس وهو ما يعني عمليا أن موقفه هو على النقيض من ترتيب الأولويات الذي طرحه بنيامين نتنياهو.على خط التفاوض الأميركي-الايراني سجل موقف للرئيس الأمريكي اعتبر خلاله ان هدف المفاوضات هو تفكيك برنامج طهران النووي بالكامل وأوضح ترامب أنه منفتح على سماع الحجج المؤيدة لامتلاك برنامجا نوويا مدنيا.لجولة الاولى من الإنتخابات البلدية إنتهت، وبدأ التحضير للجولة الثانية. في القراءة السياسية، الرابحون كثر والخاسرون أكثر، لكن الرابح الأكبر تبقى السلطة اللبنانية الجديدة.رئيس الجمهورية والحكومة ربحا الرهان، ووجها رسالة قوية إلى المجتمعين العربي والدولي بأنهما يحترمان الإستحقاقات الدستورية ويلتزمان إجراءها في المواعيد المحددة.وإنجازات السلطة الجديدة لا تقتصر على الإنتخابات. فبعد أقل من أربع وعشرين ساعة على الجولة الأولى من الإستحقاق الإنتخابي، إنجاز أمني مهما تحقق اليوم، وتمثل بتسليم حركة حماس مديرية المخابرات في الجيش فلسطينيا ثانيا متورطا في إطلاق الصواريخ من الجنوب نحو .وفي الإطار أكدت مصادر قضائية أنه تم الإدعاء على تسعة أفراد من حركة حماس بملف إطلاق الصواريخ، وأن الموقوفين اعترفوا بانهم كانوا يعدون لعملية إطلاق صواريخ ثالثة على إسرائيل.المسار القضائي يعني أن القرار الذي اتخذه بناء على توصية واضحة من المجلس الأعلى للدفاع أخذ طريقه إلى التنفيذ، وأن زمن استباحة السيادة اللبنانية بلا حسيب ولا رقيب ولى. يؤكد الأمر ما حصل عند الحدود اللبنانية - اليوم.إذ داهم الجيش مصنعا لحبوب الكبتاعون في منطقة حرف السماقة في الهرمل. في هذا الوقت طبول الحرب تقرع من جديد في المنطقة بدءا من غزة.فرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن أن الهجوم الإسرائيلي الجديد في قطاع غزة سيكون مكثفا وسيتم نقل سكان القطاع من أجل حمايتهم.والأخطر أن نتنياهو أكد أن القوات لن تشن غارات ثم تتخلى عن الأراضي في غزة بل ستبقى فيها.

مقدمة "الجديد"



تمخض جبل لبنان فولد أحزابا تقليدية بظلال عائلات.. ولكنها تجربة مستحدثة على ديمقراطية البلد التي كان أول من نجح فيها العهد بجناحين رئاسي وحكومي مع آلياته التنفيذية.



انتهت معركة الجبل الكبير الى تسجيل سابقة ارتدت فيها الاحزاب ثيابا مدنية واختلطت بعائلات القرى والمدن في ظاهرة سيتم رفعها الى الانتخابات في المحافظات التالية لكن الصراع المسيحي المسيحي اتخذ طابعا وجوديا بين والقوات اللبنانية وسارعت الجهتان الى اعلان النصر قبل نشر النتائج على الموقع الرسمي للداخلية.



وقال رئيس حزب القوات سمير جعجع إن التغيير الذي حصل وخصوصا في البلدات الكبرى، يؤكد أن لبنان انتقل الى مرحلة جديدة بعدما نفض عنه جلدا قديما أثخن جسده بالجراح على مدى ثلاثين سنة مضت.



وفي "حسبة" النائب فإن حقق نتائج في الانتخابات البلدية أفضل من كل الانتخابات السابقة واثبت قدرته على ان يكون المحرك الاساسي للعملية الانتخابية غير ان قرقعة سيوف ابراهيم كنعان والياس بوصعب في المتن وآلان عون في الضاحية ترك الأثر في شعبية التيار.



وقال عون إن معركة حارة حريك البلدية والاختيارية ووجهت بالكيدية مؤكدا انه كان يسعى للتوافق، ولم ينجح احد بتجاهل صوت العائلات المسيحية الحارة وبدأت معركة البلديات ترسم المشهد النيابي ولاسيما أن التيار تغلغل الى قرى وبلدات جديدة مع خسارته المدن الكبرى وأن القوات خسرت معقلها في دير القمر فيما ارسى تحالف جنبلاط-ارسلان سيطرة على المناطق الدرزية في مواجهة الحراك المدني وسواء بالربح او الخسارة او "تسييل".



هذه التجربة في السوق النيابية فإن رئيس الجمهورية كان الفائز الاول وهو إذ أثنى على إنجاز المرحلة الأولى في أجواء من الديمقراطية والشفافية, شدد على أن هذه الانتخابات تؤكد أن لبنان يخطو على مسار النهوض والتعافي، رغم كل الازمات والتحديات التي مر بها ومن هذه التحديات.



الوضع الامني الذي لايزال يقيم على حدود خطرة اسرائيليا غير أن أي تطور عسكري آخر سيكون مقيما على زمن ما بعد جولة الرئيس دونالد ترامب الى الخليج، خط النار مع غزة, وأرسل جيش الاحتلال أوامر استدعاء لعشرات آلاف جنود الاحتياط مع تصديق المجلس الأمني المصغر برئاسة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بالإجماع على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في القطاع, وتشمل الخطة احتلال غزة بالكامل وتعزيز فكرة الهجرة الطوعية للسكان.



وكشف مسؤول عسكري إسرائيلي كبير لوكالة رويترز أن إسرائيل ستبدأ بعد زيارة ترامب عملية سمتها عربات جدعون ولن تتوقف حتى تحقيق السيطرة الكاملة.



