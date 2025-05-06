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لبنان

مرشّح بلدي … "بالفوتوشوب"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
06-05-2025 | 02:15
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أحد المرشحين على الانتخابات البلدية في مدينة طرابلس كان قد طلب من أعضاء اللائحة التقاط صورة تذكارية من دونه على أن تُضاف صورته لاحقاً عبر برنامج "الفوتوشوب"، وذلك بسبب انشغاله بظروف عائلية. 
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لكن المفاجأة جاءت في اليوم التالي، إذ أعلن انسحابه من اللائحة نفسها وانضمامه إلى لائحة منافسة، ما شكّل صدمة بين أعضاء اللائحة الأولى، واعتُبر طعنة في الظهر وتصرّفاً يفتقر إلى أدنى معايير الالتزام السياسي والأخلاقي.
 
المصدر: لبنان 24
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