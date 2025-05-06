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لبنان

"الخارجية": إقفال قسم المصادقات في الأشرفية لمدة شهرين

Lebanon 24
06-05-2025 | 07:09
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:
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تُعلِن وزارة الخارجية والمغتربين أنّها ستعمد إلى إقفال قسم المصادقات الكائن في الأشرفية اعتباراً من يوم الإثنين الواقع في 12/5/2025 ولمدة شهرين من تاريخه بسبب إجراء أعمال ترميم طارئة وإعادة تأهيل للقسم، تسهيلاً لانتظام العمل في هذا المرفق العام الحيوي في المستقبل وتأميناً لخدمةٍ أسرع وأكثر فعالية. وسيتم إنجاز معاملات التصديق خلال هذه الفترة حصراً عبر خدمة الـLibanPost أو مكاتب الترجمة المعتمدة. 
 
 
 
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