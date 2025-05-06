22
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بشأن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان... الجيش يتسلّم فلسطينيّاً ثالثاً
Lebanon 24
06-05-2025
|
07:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
قيادة الجيش
ـــ
مديرية التوجيه
، البيان الآتي:
Advertisement
إلحاقًا بالبيانَين السابقَين المتعلقَين بتسلُّم الجيش من حركة
حماس
فلسطينيَّين للاشتباه بتورطهما في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي
الفلسطينية
المحتلة بتاريخَي 22 و28 /3 /2025، وضمن إطار التتبع الأمني والتنسيق المستمر من قبل
مديرية المخابرات
لتوقيف بقية المتورطين بناء على توصية
المجلس الأعلى للدفاع
وقرار
الحكومة اللبنانية
، تسلمت المديرية من حركة حماس الفلسطيني (ق.س.) عند مدخل مخيم البص – صور.
بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف
القضاء
المختص.
مواضيع ذات صلة
متورّط في عملية إطلاق الصواريخ... الجيش يتسلّم فلسطينيًا من حماس
Lebanon 24
متورّط في عملية إطلاق الصواريخ... الجيش يتسلّم فلسطينيًا من حماس
06/05/2025 17:25:09
06/05/2025 17:25:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر فلسطينية للحدث: الجيش أوقف 2 من حماس في لبنان متورطَين بإطلاق الصواريخ ومن فصائل أخرى
Lebanon 24
مصادر فلسطينية للحدث: الجيش أوقف 2 من حماس في لبنان متورطَين بإطلاق الصواريخ ومن فصائل أخرى
06/05/2025 17:25:09
06/05/2025 17:25:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي : سنرد بقوة على إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي : سنرد بقوة على إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان
06/05/2025 17:25:09
06/05/2025 17:25:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: وجهت بالرد المناسب على إطلاق الصواريخ من جنوبي لبنان
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: وجهت بالرد المناسب على إطلاق الصواريخ من جنوبي لبنان
06/05/2025 17:25:09
06/05/2025 17:25:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
يستهدف الاطفال.. متحرش في قبضة "المعلومات"!
Lebanon 24
يستهدف الاطفال.. متحرش في قبضة "المعلومات"!
10:07 | 2025-05-06
06/05/2025 10:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان لائحة "قرار الغد" في المنية
Lebanon 24
إعلان لائحة "قرار الغد" في المنية
10:02 | 2025-05-06
06/05/2025 10:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام من التصعيد في المنطقة...
Lebanon 24
أيام من التصعيد في المنطقة...
10:01 | 2025-05-06
06/05/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطاء يتفاجأ بها المواطنون... هذه أبرزها
Lebanon 24
أخطاء يتفاجأ بها المواطنون... هذه أبرزها
09:51 | 2025-05-06
06/05/2025 09:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات البلدية.. المكننة "أبرز الغائبين"
Lebanon 24
بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات البلدية.. المكننة "أبرز الغائبين"
09:30 | 2025-05-06
06/05/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت من أشهر الفنانات.. هل تذكرون ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور السنوات (صور)
Lebanon 24
كانت من أشهر الفنانات.. هل تذكرون ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور السنوات (صور)
02:40 | 2025-05-06
06/05/2025 02:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قرّر مصرف لبنان؟ خطوة لافتة
Lebanon 24
ماذا قرّر مصرف لبنان؟ خطوة لافتة
13:55 | 2025-05-05
05/05/2025 01:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
في عزاء زوج الفنانة كارول سماحة... فيديو يكشف ما فعلته ممثلة شهيرة شاهدوه
Lebanon 24
في عزاء زوج الفنانة كارول سماحة... فيديو يكشف ما فعلته ممثلة شهيرة شاهدوه
05:53 | 2025-05-06
06/05/2025 05:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بـ 23 عاماً.. الشيف أنطوان بتصريحات جريئة عن طليقته: خانتني لأني بخيل (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بـ 23 عاماً.. الشيف أنطوان بتصريحات جريئة عن طليقته: خانتني لأني بخيل (فيديو)
03:36 | 2025-05-06
06/05/2025 03:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم ينتشر.. شاهدوا كيف كانت هيفا وهبي في بداية التسعينات هل تغيرت كثيراً؟
Lebanon 24
فيديو قديم ينتشر.. شاهدوا كيف كانت هيفا وهبي في بداية التسعينات هل تغيرت كثيراً؟
04:04 | 2025-05-06
06/05/2025 04:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:07 | 2025-05-06
يستهدف الاطفال.. متحرش في قبضة "المعلومات"!
10:02 | 2025-05-06
إعلان لائحة "قرار الغد" في المنية
10:01 | 2025-05-06
أيام من التصعيد في المنطقة...
09:51 | 2025-05-06
أخطاء يتفاجأ بها المواطنون... هذه أبرزها
09:30 | 2025-05-06
بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات البلدية.. المكننة "أبرز الغائبين"
09:15 | 2025-05-06
اليوم... هذا عدد المرشحين في قضاء صور
فيديو
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
Lebanon 24
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
09:57 | 2025-05-05
06/05/2025 17:25:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
01:36 | 2025-05-05
06/05/2025 17:25:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
06/05/2025 17:25:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24