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لبنان

بشأن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان... الجيش يتسلّم فلسطينيّاً ثالثاً

Lebanon 24
06-05-2025 | 07:22
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
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إلحاقًا بالبيانَين السابقَين المتعلقَين بتسلُّم الجيش من حركة حماس فلسطينيَّين للاشتباه بتورطهما في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28 /3 /2025، وضمن إطار التتبع الأمني والتنسيق المستمر من قبل مديرية المخابرات لتوقيف بقية المتورطين بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية، تسلمت المديرية من حركة حماس الفلسطيني (ق.س.) عند مدخل مخيم البص – صور.
بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
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