بشأن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان... الجيش يتسلّم فلسطينيّاً ثالثاً

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صدر عن ـــ ، البيان الآتي:إلحاقًا بالبيانَين السابقَين المتعلقَين بتسلُّم الجيش من حركة فلسطينيَّين للاشتباه بتورطهما في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة بتاريخَي 22 و28 /3 /2025، وضمن إطار التتبع الأمني والتنسيق المستمر من قبل لتوقيف بقية المتورطين بناء على توصية وقرار ، تسلمت المديرية من حركة حماس الفلسطيني (ق.س.) عند مدخل مخيم البص – صور.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص.