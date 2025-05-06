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لبنان

هاني: بات بامكان المزارعين الجنوبيين دخول أراضيهم الحدودية لجني محاصيلهم

Lebanon 24
06-05-2025 | 07:46
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زار وزير الزراعة نزار هاني محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه في سرايا صيدا، على رأس وفد من الوزارة، ضم مديرها العام  لويس لحود، مستشارالوزير سامر ذبيان، الملحق بمكتبه مازن الحلواني، ورئيسة مصلحة الزراعة في الجنوب المهندسة سوسن حمزة.
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وبعد اللقاء، زف الوزير هاني بشرى للمزارعين الجنوبيين، اعلن فيها انه "بات بإمكانهم تفقد أراضيهم ومتابعة محاصيلهم الزراعية"، مشيرا إلى أنه "تم ترتيب آلية بهذا الخصوص بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، والتنسيق عبر الجيش اللبناني بواسطة مراكز وزارة الزراعة لتسهيل دخول المزارعين إلى كل أراضيهم حتى تلك الملاصقة للخط الأزرق"، معلنا أنه "سيتم البدء بتطبيق هذه الخطة في الأيام القليلة المقبلة بعد التفاهم مع قوات "اليونيفيل" على تنفيذها".

واكد الوزير هاني "وجود ضمانات لعدم تعرض العدو الاسرائيلي للمزارعين  والتي تأتي  تبعاً لخطوات آلية التنفيذ مع "اليونيفيل"، وتبدأ بإبلاغ وزارة الزراعة الجيش بأسماء المزارعين الذين سيدخلون إلى أراضيهم الزراعية في المناطق الحدودية، حينئذ يضع الجيش الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع اليونيفيل لكي يتابع المزارعون أعمالهم اليومية، خصوصا اننا على أبواب موسم زراعي يجب إنقاذه".

أضاف: "كذلك نعمل من جهة أخرى كوزارة، على انهاء المسح الميداني لكل الأضرار جراء الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الأمامية والأراضي التي تضررت بفعلها"، ولفت الى اننا " اخذنا من التقرير الذي نصه البنك الدولي والمركز الوطني للبحوث العلمية، الجانب الزراعي مع "الفاو" واطلقنا تقريرنا الخاص بالزراعة وحددنا فيه الخسائر والأضرار اللاحقة بالأراضي الزراعية. واليوم لدينا 80 زميل وزميلة أكدوا هذه المعلومات مع البلديات وكل المعنيين لكي نصدر تقريرا مفصلا عن كل الخسائر والأضرار بالأراضي الزراعية"، أملا أن "تكون التعويضات لكل المواطنين الذين  تضررت أراضيهم في المستقبل القريب على رأس أولويات الحكومة التي التزمت التزاما كاملا باعادة الاعمار والتعويض على كل المزارعين".

وعن جديد الوزارة من اتفاقات، أعلن الوزير هاني عن "تفاهم تم هذا الاسبوع بين وزارة الزراعة ونظيرتها الأردنية، تم بموجبه فتح باب الصادرات المرتبط بكل أنواع الحمضيات التي نستطيع تأمينها وإرسالها إلى الأردن وبالطبع منطقة الجنوب معنية بشكل مباشر للانخراط بهذا الموضوع".

وعن موضوع بيع السمك النافق في الاسواق، أكد هاني أنه "الجزء الأساسي ومن الأولويات لدى الوزارة في ما يتعلق بسوق السمك والصيادين، هو العمل على استدامة الصيد البحري ووقف كل التعديات وخصوصا استعمال الديناميت وصيد الليل والصيد بالشباك الصغيرة"، مشيرا إلى أنه والمحافظ ضو "نعمل بالتعاون مع القوى الأمنية لردع كل المخالفات المرتبطة بالصيد البحري إضافة إلى سلامة الغذاء عبر مراقبة الأماكن التي تبيع الأدوية الزراعية وتطبيق القوانين بصرامة بهدف ارساء أمن غذائي صحيح وسلامة غذائية صحيحة لجميع المواطنين".

 
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