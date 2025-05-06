Advertisement

لبنان

تعيينات جديدة في مكتب العلامة فضل الله

Lebanon 24
06-05-2025 | 09:03
A-
A+
Doc-P-1356598-638821444463081081.png
Doc-P-1356598-638821444463081081.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أفاد بيان صادر عن مكتب العلامة السيد علي فضل الله، انه " ضمن الترتيبات الإدارية، تم تعيين الزميل الحاج هاني عبدالله مديرا لمكتب العلامة السيد علي فضل الله والزميل محمد عبد الوهاب عمرو مسؤولا إعلاميا والاخت زهرة الصوري أمينة للسر".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
للناخبين.. إليكم هذا البيان من العلامة فضل الله
lebanon 24
06/05/2025 19:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة فضل الله زار السفارة البابوية معزيا: عاش تحت ظلال تصوّفه محباً للفقراء نصيرا للمقهورين
lebanon 24
06/05/2025 19:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة فضل الله دعا اللبنانيين الى أن يكون صوتهم موحّدًا في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية
lebanon 24
06/05/2025 19:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة فضل الله: المرحلة تتطلب الكثير من الثبات والحكمة
lebanon 24
06/05/2025 19:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:26 | 2025-05-06
12:04 | 2025-05-06
11:52 | 2025-05-06
11:33 | 2025-05-06
11:08 | 2025-05-06
11:06 | 2025-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24