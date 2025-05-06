تعيينات جديدة في مكتب العلامة فضل الله

أفاد بيان صادر عن مكتب العلامة ، انه " ضمن الترتيبات الإدارية، تم تعيين الزميل الحاج مديرا لمكتب العلامة السيد والزميل عمرو مسؤولا إعلاميا والاخت زهرة أمينة للسر".

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