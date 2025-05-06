لجنة الادارة أقرت اقتراح القانون المتعلق بإعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة معدلا

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عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة اليوم، برئاسة رئيسها ، وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب ، والنواب: ، ، ، ، غادة ايوب، ، ، وامين شري.كما حضرت القاضية مارلين الجر عن .وأشار بيان الى أن اللجنة درست جدول اعمالها المقرر، وبدأت باقتراح القانون الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة).بعد الاطلاع على الاسباب الموجبة، وعلى تقرير لجنة التربية المتضمن رأي ، كما واستمعت الى شرح من قبل النائب اشرف أحد مقدمي الاقتراح الذي اوضح الاسباب الكامنة خلف تقديم الاقتراح المذكور، لا سيما بعد تدني القيمة الفعلية لأساس رواتب في وزارة التربية، بحيث أصبح تعويض الادارة مبلغا زهيدا للغاية.بعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة، رأت اللجنة انه من الضروري تعديل قيمة تعويض الادارة للمديرين بحيث يصبح متناسبا مع الواقع الاقتصادي القائم. عليه، اقرت اللجنة بإجماع الاعضاء الحاضرين الاقتراح المذكور معدلا.ثم انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/ 2022 واقتراح تعديل قانون تعديل الوساطة القضائية رقم 82 تاريخ 18/10/2018. وكان سبق للجنة ان قررت تكليف نواب من اعضائها لدرس صيغة يمكن ان تجمع بين الاقتراحين وترمي الى تعديل القانونين وجعلهما قانونا واحدا.وفي هذه الجلسة تم عرض الصيغة التي توصل اليها السادة النواب المكلفين بإعدادها، وقد تداول السادة اعضاء اللجنة بالصيغة الجديدة، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة السير بدمج القانونين في قانون واحد، ومن جهة أخرى تم اقرار بعض الاحكام وإبداء ملاحظات على بعض المواد، على ان يعود السادة الاعضاء المكلفين صياغة ما تم الاتفاق عليه بإعداد صيغة تراعي الملاحظات التي أبديت، على ان تتم مناقشتها في الجلسة التالية.ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة".