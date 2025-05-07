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لبنان

من وزارة الزراعة... خبر يهمّ المزارعين عند الأراضي الحدودية

Lebanon 24
07-05-2025 | 02:39
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 اجتمع وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بقائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، الجنرال أرولدو لاثارو، وتم البحث في سبل تسهيل دخول المزارعين إلى القرى الحدودية لمتابعة العناية بأراضيهم الزراعية.
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وعلى إثر الاتصالات التي أجراها قائد قوات اليونيفيل، تلقّت الوزارة إشعاراً بالموافقة على هذه الخطوة، على أن تُنفذ ضمن آلية تنسيق فعّالة بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني ووزارة الزراعة، بما يضمن حقوق المزارعين وأمنهم، ويعزز صمودهم في أراضيهم.

ودعت الوزارة  المزارعين الذين يملكون أراضي ضمن المناطق المحذّرة إلى التواصل مع رؤساء المصالح الإقليمية في الوزارة للمباشرة بالإجراءات المطلوبة لدخول أراضيهم.
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