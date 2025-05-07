فلسطينيان في قبضة الأمن.. حاولا القيام بجريمة قتل

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة في بلاغ، انّه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم وملاحقة المطلوبين وتوقيفهم في مختلف المناطق اللّبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة، توافرت معطيات لدى عن مكان وجود شخصَين مطلوبَين بجرم إطلاق نار ومحاولة قتل، وذلك في محلّة برج الشّمالي – صور، وهما كلٌّ من (مواليد عام ٢٠٠٤، فلسطيني)، ي. خ (مواليد عام ۲۰۰۲، فلسطيني)".أضاف البلاغ:" وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما في المحلّة المذكورة".ختم البلاغ:" تم تسليمهما إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة المختص".