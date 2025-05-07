لجنة المال والموازنة تجتمع لدرس مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي

تعقد والموازنة، بحضور وزراء المال والعدل والاقتصاد ، وعادل وعامر البساط، وحاكم جلستها الثانية في هذه الأثناء لدرس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في واعادة تنظيمها.

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