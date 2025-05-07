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لبنان

لجنة المال والموازنة تجتمع لدرس مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي

Lebanon 24
07-05-2025 | 03:59
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 تعقد لجنة المال والموازنة، بحضور وزراء المال والعدل والاقتصاد ، ياسين جابر وعادل نصار وعامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد جلستها الثانية في هذه الأثناء لدرس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها.
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