الجميّل التقى السفير الفرنسي: لبسط سلطة الدولة في أسرع وقت ممكن

Advertisement

التقى رئيس الجميّل هيرفيه ماغرو وجرى بحث في آخر المستجدات على الساحة .اللقاء ضم النائب ، عضو جويل بو عبود ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان وجرى تناول موضوع واهميته في استعادة الحياة بعد ركود وتمكين اللبنانيين من استعادة قرارهم عبر صناديق الاقتراع.كما تناول المجتمعون اتفاق وقف إطلاق النار وكان تأكيد على ضرورة حصر السلاح في يد والقوى الأمنية وان يشمل القرار كل الفئات المسلحة وهو امر أساسي بالنسبة لحزب ولابد من اتمامه لتتمكن الدولة من بسط سيطرتها على كامل أراضيها.كما طالب رئيس الكتائب ان يتم في خلال لقاء والرئيس السوري الذي يزور قريباً اثارة موضوع الوجود السوري في وضرورة إيجاد صيغة ترتب أوضاعهم وتسمح لهم بالعودة الى بلادهم في أسرع وقت ممكن لرفع العبء عن لبنان.