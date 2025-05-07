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لبنان

الجميّل التقى السفير الفرنسي: لبسط سلطة الدولة في أسرع وقت ممكن

Lebanon 24
07-05-2025 | 06:56
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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو وجرى بحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
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اللقاء ضم النائب نديم الجميّل، عضو المكتب السياسي جويل بو عبود ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله وجرى تناول موضوع الانتخابات البلدية واهميته في استعادة الحياة الديمقراطية بعد ركود وتمكين اللبنانيين من استعادة قرارهم عبر صناديق الاقتراع. 
كما تناول المجتمعون اتفاق وقف إطلاق النار وكان تأكيد على ضرورة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية والقوى الأمنية وان يشمل القرار كل الفئات المسلحة وهو امر أساسي بالنسبة لحزب الكتائب ولابد من اتمامه في أسرع وقت ممكن لتتمكن الدولة من بسط سيطرتها على كامل أراضيها.
كما طالب رئيس الكتائب ان يتم في خلال لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس السوري احمد الشرع الذي يزور فرنسا قريباً اثارة موضوع الوجود السوري في لبنان وضرورة إيجاد صيغة ترتب أوضاعهم وتسمح لهم بالعودة الى بلادهم في أسرع وقت ممكن لرفع العبء عن لبنان.
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