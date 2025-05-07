Advertisement

لبنان

إنتشار رائحة كريهة في أحياء طرابلس... هذا مصدرها (صورة)

Lebanon 24
07-05-2025 | 10:24
A-
A+
Doc-P-1357123-638822358333449324.jpg
Doc-P-1357123-638822358333449324.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لاحظ مواطنون في طرابلس، إنتشار رائحة كريهة في عدد من أحياء المدينة.
Advertisement
 
 
والرائحة مصدرها باخرة راسية في مرفأ طرابلس، ومُحمّلة بعددٍ كبير من الأغنام.
 
  
مواضيع ذات صلة
للحد من رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. إليكم الطريقة
lebanon 24
07/05/2025 18:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
روائح كريهة ونفايات تُرمى يوميًا.. كارثة بيئية تُهدد جبل البداوي
lebanon 24
07/05/2025 18:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة بيئية جديدة... هذا سبب الروائح الكريهة في محيط نهر الليطاني!
lebanon 24
07/05/2025 18:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أصوات قوية تُسمع في طرابلس.. هذا مصدرها
lebanon 24
07/05/2025 18:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:17 | 2025-05-07
11:15 | 2025-05-07
11:09 | 2025-05-07
11:01 | 2025-05-07
10:59 | 2025-05-07
10:58 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24