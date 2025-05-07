غادة أيوب: للإسراع في مسيرة الإصلاح

كتبت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة عبر منصة "X": "نتّفق مع حاكم ‫مصرف لبنان‬ ‫كريم سعيد‬ على أهمية إصدار قوانين استثنائية لحل الأزمة المتعددة الأوجه التي يرزح تحتها منذ عدة سنوات، بدءا بقانون رفع السرية المصرفية الذي تمّ إقراره في مجلس النواب، وصولا إلى قانون إصلاح أوضاع المصارف الذي لا يزال قيد الدرس في والموازنة وقد تسلّمنا اليوم دراسة قانونية حوله من ، بالإضافة إلى قانون اعادة الانتظام المالي وتحديد المسؤوليات الذي شددنا على اهمية الإسراع في احالته من الحكومة إلى مجلس النواب، واضعين نصب أعيننا ضرورة الإسراع في مسيرة الإصلاح دون التفريط بحقوق المودعين وأموالهم التي كفلها ودون التخلي عن تحديد المسؤوليات التي تتحملها الدولة والمصارف ومصرف لبنان بنسب مختلفة".

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