باسيل: رح نضل نحلم بلبنان بيشبهنا

7 أيار 2005 كان حلم ناضلنا كثير كرماله: "حبس ومحاكم ما خفنا بدنا نرجع قراره".

حلِمنا وحققنا العودة، "عودة الوطن للوطن".

حررنا أرضنا، وتحرّرنا بقرارنا، وبدّنا نضلّ نحلم انو نبني دولتنا.

جنرال، بالذكرى ال20 لعودتك رح نضل نحلم بلبنان بيشبهنا، بيحمي ولادنا، وبيليق بتضحيات شهداءنا GB