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لبنان

باسيل: رح نضل نحلم بلبنان بيشبهنا

Lebanon 24
07-05-2025 | 12:59
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كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على منصة "إكس":

" 7 أيار 2005 كان حلم ناضلنا كثير كرماله: "حبس ومحاكم ما خفنا بدنا نرجع قراره".

تابع: "حلِمنا وحققنا العودة، "عودة الوطن للوطن".

اضاف: "حررنا أرضنا، وتحرّرنا بقرارنا، وبدّنا نضلّ نحلم انو نبني دولتنا".

ختم: "جنرال، بالذكرى الـ 20 لعودتك رح نضل نحلم بلبنان بيشبهنا، بيحمي ولادنا، وبيليق بتضحيات شهداءنا". 

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