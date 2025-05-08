في طرابلس.. إشكال تطور إلى عراك وتضارب بالأيدي

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وقع اشكال ليل الأربعاء بين شبان من آل "ح." و آخرين من آل "م." في محلة سوق العطارين ـ ، تخلله عراك وتضارب بالايدي والعصي من دون وقوع اصابات، وتدخل عدد من الاهالي وعملوا على تطويق الاشكال، وفق ما أفادت مندوبة " ".وعُلم ان الاشكال ناتج عن خلافات سابقة.