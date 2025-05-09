ارباك في "التيار"

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كشفت مصادر مطّلعة عن حالة إرباك جدي داخل البنية الحزبية لـ" " في مع اقتراب موعد ، في ظل تراجع واضح لشعبية " " في هذه الدائرة.وبحسب المعلومات المتقاطعة، فإن الحديث عن هذا التراجع ظهر جلياً في الايام الماضية، حيث أظهرت المؤشرات أن عدداً كبيراً من العونيين، بعكس ما يحدث في ، قرروا الترشح على لوائح مستقلة بعيداً عن لوائح الحزب، ما يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي.ويرى مراقبون أن هذا التشتّت قد يضعف فرص المرشحين الحزبيين في الانتخابات البلدية، إذ إن تصاعد حدة التنافس بين اللوائح المستقلة والحزبية قد يسهم في إضعاف لـ"التيار". وفي ظل الأجواء السياسية المتشنجة، تشير التوقعات إلى أن هذا الانقسام قد يفتح الباب أمام قوى سياسية أخرى لتحقيق اختراقات في بلدات وقرى على حساب " الحر".