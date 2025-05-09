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لبنان

ارباك في "التيار"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
09-05-2025 | 02:15
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كشفت مصادر مطّلعة عن حالة إرباك جدي داخل البنية الحزبية لـ"التيار الوطني الحر" في محافظة الشمال مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية، في ظل تراجع واضح لشعبية "التيار" في هذه الدائرة.
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وبحسب المعلومات المتقاطعة، فإن الحديث عن هذا التراجع ظهر جلياً في الايام الماضية، حيث أظهرت المؤشرات أن عدداً كبيراً من العونيين، بعكس ما يحدث في جبل لبنان، قرروا الترشح على لوائح مستقلة بعيداً عن لوائح الحزب، ما يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي.
ويرى مراقبون أن هذا التشتّت قد يضعف فرص المرشحين الحزبيين في الانتخابات البلدية، إذ إن تصاعد حدة التنافس بين اللوائح المستقلة والحزبية قد يسهم في إضعاف القاعدة الانتخابية لـ"التيار". وفي ظل الأجواء السياسية المتشنجة، تشير التوقعات إلى أن هذا الانقسام قد يفتح الباب أمام قوى سياسية أخرى لتحقيق اختراقات في بلدات وقرى الشمال على حساب "التيار الوطني الحر".
المصدر: لبنان 24
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