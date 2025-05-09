"صرخة المودعين" نظمت وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان

نظمت جمعية "صرخة المودعين" وقفة احتجاجية اليوم الجمعة، أمام بمشاركة واسعة من المواطنين المودعين، رافعين يافطات تطالب باسترجاع ودائعهم كاملة ومحاسبة من تسبب بسرقة أموالهم في المصارف .

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وأبدى عدد من المودعين وعلى رأسهم رئيس الجمعية صرخة المودعين علاء عن "استيائهم من المماطلة المستمرة في حل هذه القضية الهامة والتي تمس عددا كبيرا من المودعين منذ ما يقرب الـ 5سنوات دون حل يذكر"، مشددين على" الاستمرار في الاعتصامات والتظاهرات ورفع الصوت حتى الوصول إلى حل جذري وحاسم في قضية المودعين".