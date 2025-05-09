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لبنان

رجّي اكد تمسّك لبنان بدور قوات اليونيفيل

Lebanon 24
09-05-2025 | 05:19
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي رئيس بعثة قوات "اليونيفيل" العاملة في لبنان وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو والوفد المرافق، وجرى البحث بتطورات الوضع في الجنوب.
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وعرض اللواء لاثارو على الوزير رجّي طبيعة المهام التي تقوم بها قوات "اليونيفيل "في الجنوب في الفترة الأخيرة ورصدها للانتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم 1701. كما تطرق لاثارو الى التعاون والتنسيق القائمَين بين" اليونيفيل "والجيش اللبناني.

من جهته، أكد الوزير رجّي "تمسّك لبنان بدور قوات اليونيفيل وشكرها على الجهود التي تقوم بها في الجنوب"، مشددا على "أهمية تمكينها من أداء مهامها وفق الولاية المحددة لها من قبل مجلس الأمن والتي يُرتقب تمديدها في آب المقبل".
(الوكالة الوطنية)
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