رجّي اكد تمسّك لبنان بدور قوات اليونيفيل

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استقبل والمغتربين يوسف رجّي رئيس بعثة قوات "اليونيفيل" العاملة في وقائدها العام اللواء أرولدو والوفد المرافق، وجرى البحث بتطورات الوضع في الجنوب.وعرض اللواء لاثارو على الوزير رجّي طبيعة المهام التي تقوم بها قوات "اليونيفيل "في الجنوب في الفترة الأخيرة ورصدها للانتهاكات لقرار رقم 1701. كما تطرق لاثارو الى التعاون والتنسيق القائمَين بين" اليونيفيل "والجيش اللبناني.، أكد الوزير رجّي "تمسّك لبنان بدور قوات اليونيفيل وشكرها على الجهود التي تقوم بها في الجنوب"، مشددا على "أهمية تمكينها من أداء مهامها وفق الولاية المحددة لها من والتي يُرتقب تمديدها في آب المقبل".