"القوات": نتمنى على وزير الإعلام والمعنيين محاولة إيجاد حلّ لهذا التلاعب بالحقائق

صدر عن " " البيان التالي:

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"بلغ الإفلاس في صحيفة “الأخبار” حدًّا متقدمًا جدًا. ففي مقال للصحافية اليوم، مجموعة كبيرة جدًا من المغالطات والأكاذيب والتشويهات والتخيلات والتصورات لا تقف عند حدّ معيّن، حتى أنه لا يمكننا استخلاص كلمة واحدة صحيحة من هذا المقال.



نحن نفهم أن يكون لصحيفة معينة أو لصحافي معين وجهة نظر معينة، لكننا لا نفهم أبدًا، ومن غير المقبول إطلاقا، أن تقوم أي وسيلة إعلامية أو أي صحافي أو صحافية باختلاق أكاذيب كاملة خدمة لوجهة نظرها.



نتمنى على والمعنيين محاولة إيجاد حل لهذا التلاعب بالحقائق والوقائع الذي لا هدف له إلا تضليل الرأي العام، فلا يجوز حقيقة ان تكون هناك وسائل إعلامية لا عمل لها سوى ضخّ الكذب، ولا أحد يناقش حقها في الموقف والتحليل، ولكن ليس من حقها إطلاقا ان تتحول حروف كلماتها كلها إلى كذب وتضليل".