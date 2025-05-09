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لبنان

بعد سنوات من الغياب... فريق سعوديّ في بيروت

Lebanon 24
09-05-2025 | 07:33
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استقبلت وزيرة الشباب والرياضة  نورا  بايرقداريان في مطار رفيق الحريري فريق  نادي  الاتحاد السعودي لكرة السلة  الاتين  من جدة على متن طيران الشرق الأوسط .
 
 
والجدير بالذكر أنّ هذه الزيارة هي الأولى لفريق رياضي سعودي منذ سنوات إلى لبنان.
 
 
 
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