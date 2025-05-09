بعد سنوات من الغياب... فريق سعوديّ في بيروت

وصل فريق نادي إلى .

Advertisement

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايرقداريان في فريق نادي لكرة السلة الاتين من جدة على متن .

والجدير بالذكر أنّ هذه الزيارة هي الأولى لفريق منذ سنوات إلى .