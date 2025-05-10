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لبنان

استعداداً لانطلاق الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية.. الحجار يشرف على صناديق الاقتراع (صور)

Lebanon 24
10-05-2025 | 01:08
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أشرف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية في وزارة الداخلية، على تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة التي انطلقت فجر اليوم السبت، استعدادا لإنطلاق العملية الانتخابية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار صباح يوم غد الأحد.
 
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