استعداداً لانطلاق الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية.. الحجار يشرف على صناديق الاقتراع (صور)

أشرف والبلديات من المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية في ، على تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة التي انطلقت فجر اليوم السبت، استعدادا لإنطلاق العملية في محافظتي وعكار صباح يوم غد الأحد.

الوزير يشرف من غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية في الوزارة، على تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة التي انطلقت فجر اليوم السبت، استعدادا لإنطلاق العملية الانتخابية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار صباح يوم غد الأحد. pic.twitter.com/9zMuy2RohK — وزارة الداخلية والبلديات (@MOIM_Lebanon) May 10, 2025 Advertisement