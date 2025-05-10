استعداداً لانطلاق الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية.. الحجار يشرف على صناديق الاقتراع (صور)

الوزير الحجار يشرف من غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية في الوزارة، على تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة التي انطلقت فجر اليوم السبت، استعدادا لإنطلاق العملية الانتخابية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار صباح يوم غد الأحد. pic.twitter.com/9zMuy2RohK
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 10, 2025
الوزير الحجار يشرف من غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية في الوزارة، على تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة التي انطلقت فجر اليوم السبت، استعدادا لإنطلاق العملية الانتخابية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار صباح يوم غد الأحد. pic.twitter.com/9zMuy2RohK