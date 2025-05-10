26
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
13
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عقب الاشكال أمس.. مطلق النار في دده يسلم نفسه للقوى الامنية
Lebanon 24
10-05-2025
|
02:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقب الإشكال الذي وقع ليل امس في بلدة دده -
قضاء الكورة
وتخلله إطـلاق نار اأدى إلى إصابة شخص بطلق ناري في الرأس، أقدم المطلق ج.ز. على تسليم نفسه إلى
الأجهزة الأمنية
التي باشرت فورا تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.
Advertisement
وكانت المنطقة شهدت انتشارا كثيفا للاجهزة الأمنية ولعناصر مخابرات الجيش التي نفذت مداهمات.
مواضيع ذات صلة
بسبب خلاف عائلي.. أطلق النار على نفسه!
Lebanon 24
بسبب خلاف عائلي.. أطلق النار على نفسه!
10/05/2025 12:16:03
10/05/2025 12:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال مسلح في أبي سمراء على خلفية أفضلية مرور: جريحان وفرار مطلق النار
Lebanon 24
إشكال مسلح في أبي سمراء على خلفية أفضلية مرور: جريحان وفرار مطلق النار
10/05/2025 12:16:03
10/05/2025 12:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس لجنة وقف اطلاق النار في بيروت ووفد قضائي فرنسي يسلم لبنان تقريرا عن انفجار المرفأ
Lebanon 24
رئيس لجنة وقف اطلاق النار في بيروت ووفد قضائي فرنسي يسلم لبنان تقريرا عن انفجار المرفأ
10/05/2025 12:16:03
10/05/2025 12:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي والقنابل عقب اقتحام بلدة قصرة جنوب شرق نابلس
Lebanon 24
قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي والقنابل عقب اقتحام بلدة قصرة جنوب شرق نابلس
10/05/2025 12:16:03
10/05/2025 12:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بلبلة داخل مدرسة في الضاحية.. قصة "إخلاء" أدت لـ"إغماء"!
Lebanon 24
بلبلة داخل مدرسة في الضاحية.. قصة "إخلاء" أدت لـ"إغماء"!
04:30 | 2025-05-10
10/05/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لائحة "قولنا والعمل" احتفلت بفوزها في انتخابات بلاط - قرطبون ومستيتا
Lebanon 24
لائحة "قولنا والعمل" احتفلت بفوزها في انتخابات بلاط - قرطبون ومستيتا
05:09 | 2025-05-10
10/05/2025 05:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
توزيع صناديق الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في طرابلس
Lebanon 24
توزيع صناديق الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في طرابلس
04:52 | 2025-05-10
10/05/2025 04:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقش اقتراح انشاء محمية مرج بسري
Lebanon 24
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقش اقتراح انشاء محمية مرج بسري
04:34 | 2025-05-10
10/05/2025 04:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
السنيورة: سقطت كل حجج حمل السلاح
Lebanon 24
السنيورة: سقطت كل حجج حمل السلاح
04:25 | 2025-05-10
10/05/2025 04:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الكهرباء... من 12 ساعة إلى صفر؟!
Lebanon 24
الكهرباء... من 12 ساعة إلى صفر؟!
08:45 | 2025-05-09
09/05/2025 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت في الـ"أم تي في"... مُذيعة تنضم إلى الـ"ال بي سي" (فيديو)
Lebanon 24
كانت في الـ"أم تي في"... مُذيعة تنضم إلى الـ"ال بي سي" (فيديو)
06:27 | 2025-05-09
09/05/2025 06:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عن وصية زوجها وليد.. هذا ما قالته كارول سماحة
Lebanon 24
عن وصية زوجها وليد.. هذا ما قالته كارول سماحة
13:13 | 2025-05-09
09/05/2025 01:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر الكثير من وزنه.. صورة فنان شهير في المستشفى تُثير قلق مُحبيه هذا وضعه الصحيّ
Lebanon 24
خسر الكثير من وزنه.. صورة فنان شهير في المستشفى تُثير قلق مُحبيه هذا وضعه الصحيّ
05:33 | 2025-05-09
09/05/2025 05:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربيّة شهيرة تتحدّث عن إرتباطها بشاب هنديّ: العلاقة استمرّت 10 أيّام فقط
Lebanon 24
فنانة عربيّة شهيرة تتحدّث عن إرتباطها بشاب هنديّ: العلاقة استمرّت 10 أيّام فقط
09:31 | 2025-05-09
09/05/2025 09:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2025-05-10
بلبلة داخل مدرسة في الضاحية.. قصة "إخلاء" أدت لـ"إغماء"!
05:09 | 2025-05-10
لائحة "قولنا والعمل" احتفلت بفوزها في انتخابات بلاط - قرطبون ومستيتا
04:52 | 2025-05-10
توزيع صناديق الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في طرابلس
04:34 | 2025-05-10
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقش اقتراح انشاء محمية مرج بسري
04:25 | 2025-05-10
السنيورة: سقطت كل حجج حمل السلاح
04:12 | 2025-05-10
وزارة الثقافة: حرية التعبير الفني والفكري مصانة في الدستور
فيديو
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
10/05/2025 12:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
23:34 | 2025-05-09
10/05/2025 12:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
03:06 | 2025-05-09
10/05/2025 12:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24