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لبنان

عقب الاشكال أمس.. مطلق النار في دده يسلم نفسه للقوى الامنية

Lebanon 24
10-05-2025 | 02:51
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عقب الإشكال الذي وقع ليل امس في بلدة دده - قضاء الكورة وتخلله إطـلاق نار اأدى إلى إصابة شخص بطلق ناري في الرأس، أقدم المطلق ج.ز. على تسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية التي باشرت فورا تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.
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وكانت المنطقة شهدت انتشارا كثيفا للاجهزة الأمنية ولعناصر مخابرات الجيش التي نفذت مداهمات.
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