عقب الاشكال أمس.. مطلق النار في دده يسلم نفسه للقوى الامنية

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عقب الإشكال الذي وقع ليل امس في بلدة دده - وتخلله إطـلاق نار اأدى إلى إصابة شخص بطلق ناري في الرأس، أقدم المطلق ج.ز. على تسليم نفسه إلى التي باشرت فورا تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.وكانت المنطقة شهدت انتشارا كثيفا للاجهزة الأمنية ولعناصر مخابرات الجيش التي نفذت مداهمات.