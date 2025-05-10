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لبنان

مرقص: نأمل أن يتعاون معنا أهل الفكر وأحرار البلد في وزارة الإعلام

Lebanon 24
10-05-2025 | 05:25
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أقامت جمعية "Red in circle" عشاءها الخيري في كازينو لبنان في حضور وزير الإعلام المحامي بول مرقص وعقيلته، النائبة غادة أيوب ممثلة رئيس حزب "القوات اللبنانية"، نواب تكتل "الجمهورية القوية" رازي الحاج وغسان حاصباني ونزيه متى وايلي خوري وجهاد بقرادوني وفاعليات سياسية وحزبية واجتماعية وثقافية وإعلامية.
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ثمّ ألقت النائبة غادة أيوب، كلمة قالت فيها: "الى جانب مؤسسة (أم. تي. في.) المؤسسة الأحب التي توصل صوت الحق والحرية في أيام الظلام وفي أيام العهد الجديد، نكرم اليوم ايضا شارل حنا ابن منطقة جزين التي أتشرف بتمثيلها، حمل بلدته ووطنه بقلبه وذهب الى بلاد الإغتراب وجسد بعطاءاته القيم التي نحلم بها، ان تكون رمز لبنان الكرامة والعطاء".

أضافت: "لقد اعطى الكثير واستحق التقدير ونحن في جزين نشكره وكنا نتمنى لو كان بيننا ولكنه يكرم أيضا في كل أنحاء العالم".

وشكرت الجمعية، متمنية لها "دوام العمل الإنساني لإكمال مشروعها وهو التربية وعدم ترك أي ولد من دون مدرسة وأي طالب من دون جامعة ."

بدوره، أمل مرقص أن "يتعاون أهل الفكر وأحرار البلد معنا في وزارة الإعلام، لكي نحتفل معا العام المقبل بريادية المؤسسات الإعلامية اللبنانية".

وقال: "تصنيف لبنان العالمي يجب ان يكون في المترتبة التي يستحقها من تقدم وازدهار، لأن التميز الإعلامي في لبنان يجب أن ينعكس وحدة في تصنيف هذه اللائحة الدولية، وكل ما علق به من شوائب أدى إلى تراجع هذا التصنيف الذي لا يد للبنان به، وقد فرضته عليه الحرب والتراجع، ولولا مؤسسات إعلامية رائدة لكان تصنيفنا أكثر تأخيرا. لذلك نأمل أن يحمل العام المقبل تصنيفا أفضل يستحقه لبنان ويعكس التميز والريادة في إعلامه".

في الختام قدمت دروع تقديرية لشارل حنا تسلمها عنه وليد عبود وتلفزيون "أم. تي. في".
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