مرقص: نأمل أن يتعاون معنا أهل الفكر وأحرار البلد في وزارة الإعلام

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ثمّ ألقت النائبة غادة ، كلمة قالت فيها: "الى جانب مؤسسة (أم. تي. في.) المؤسسة الأحب التي توصل صوت الحق والحرية في أيام الظلام وفي أيام ، نكرم اليوم ايضا حنا ابن التي أتشرف بتمثيلها، حمل بلدته ووطنه بقلبه وذهب الى بلاد الإغتراب وجسد بعطاءاته القيم التي نحلم بها، ان تكون رمز الكرامة والعطاء".أضافت: "لقد اعطى الكثير واستحق التقدير ونحن في نشكره وكنا نتمنى لو كان بيننا ولكنه يكرم أيضا في كل أنحاء العالم".وشكرت الجمعية، متمنية لها "دوام العمل الإنساني لإكمال مشروعها وهو التربية وعدم ترك أي ولد من دون مدرسة وأي طالب من دون جامعة ."بدوره، أمل أن "يتعاون أهل الفكر وأحرار البلد معنا في ، لكي نحتفل معا العام المقبل بريادية المؤسسات الإعلامية ".وقال: "تصنيف لبنان العالمي يجب ان يكون في المترتبة التي يستحقها من تقدم وازدهار، لأن التميز الإعلامي في لبنان يجب أن ينعكس وحدة في تصنيف هذه اللائحة الدولية، وكل ما علق به من شوائب أدى إلى تراجع هذا التصنيف الذي لا يد للبنان به، وقد فرضته عليه الحرب والتراجع، ولولا مؤسسات إعلامية رائدة لكان تصنيفنا أكثر تأخيرا. لذلك نأمل أن يحمل العام المقبل تصنيفا أفضل يستحقه لبنان ويعكس التميز والريادة في إعلامه".في الختام قدمت دروع تقديرية لشارل حنا تسلمها عنه وليد عبود وتلفزيون "أم. تي. في".