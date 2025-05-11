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لبنان

عون: أدعو المواطنين للاقتراع بكثافة والانتخابات البلدية "إنمائية"

Lebanon 24
11-05-2025 | 00:07
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دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المواطنين إلى التصويت بكثافة خلال الانتخابات البلدية والاختيارية في شمال لبنان، وقال: "على كل مواطن أن يُصوت لمشروع وبناء لقناعاته، وأقول أيضاً لكل شخص إنه عليك أن تتجنب العامل المالي لأن من يشتريك اليوم يبيعك على مدى 6 سنوات".
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وخلال تصريح له إثر زيارة مقر قوى الأمن الداخلي في الأشرفية، قال عون إنَّ "المرحلة الأولى من الإنتخابات مرّت بخير وسلامة، لكنّنا أردنا أن تكون نسبة الاقتراع أعلى وأطلب من المواطنين المشاركة بكثافة".
 
وتابع: "نتمنى أن تكون نسبة الاقتراع مرتفعة اليوم والانتخابات البلدية والاختيارية هي إنمائية وليست سياسية".
 
وذكر عون أنَّ "موضوع الرشاوى المالية الانتخابية في جبل لبنان هو قيد المتابعة قضائياً وقد حصلت توقيفات في هذا الإطار"، مشيداً بـ"دور الإعلام الذي يواكب العملية الانتخابية ويُساهم بضبط المخالفات".
 
كذلك، أشاد عون بـ"جهود وزارة الداخلية والقوى الأمنية كافة وبمواكبة وزارة العدل لإنجاز المرحلة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية"، مؤكداً "إرتياحه للجهوزية اليوم، وللتحضيرات المخصصة للانتخابات في بيروت والجنوب والبقاع".
 
واعتبر عون أن "نجاح الانتخابات البلدية والاختيارية سيعطي انطباعاً ايجابياً في الخارج على تصميم الدولة على انجاز كل الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها".
 
 

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