عون: أدعو المواطنين للاقتراع بكثافة والانتخابات البلدية "إنمائية"

دعا رئيس الجمهورية المواطنين إلى التصويت بكثافة خلال والاختيارية في ، وقال: "على كل مواطن أن يُصوت لمشروع وبناء لقناعاته، وأقول أيضاً لكل شخص إنه عليك أن تتجنب العامل المالي لأن من يشتريك اليوم يبيعك على مدى 6 سنوات".

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وخلال تصريح له إثر زيارة مقر في ، قال عون إنَّ "المرحلة الأولى من الإنتخابات مرّت بخير وسلامة، لكنّنا أردنا أن تكون نسبة الاقتراع أعلى وأطلب من المواطنين المشاركة بكثافة".

وتابع: "نتمنى أن تكون نسبة الاقتراع مرتفعة اليوم والانتخابات البلدية والاختيارية هي إنمائية وليست سياسية".

وذكر عون أنَّ "موضوع الرشاوى المالية في هو قيد المتابعة قضائياً وقد حصلت توقيفات في هذا الإطار"، مشيداً بـ"دور الإعلام الذي يواكب العملية الانتخابية ويُساهم بضبط المخالفات".

كذلك، أشاد عون بـ"جهود والقوى الأمنية كافة وبمواكبة لإنجاز المرحلة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية"، مؤكداً "إرتياحه للجهوزية اليوم، وللتحضيرات المخصصة للانتخابات في والجنوب والبقاع".

واعتبر عون أن "نجاح الانتخابات البلدية والاختيارية سيعطي انطباعاً ايجابياً في الخارج على تصميم انجاز كل الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها".