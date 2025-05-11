تدخّل في التصويت وفوضى داخل المراكز.. خروقات انتخابية في الشمال وعكار (صور)

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شهدت بلدة عيات في توترًا في أحد أقلام الاقتراع، حيث اندلعت مشادات كلامية وتلاسن بين عدد من المواطنين، مما استدعى تدخل الجيش لتهدئة الأجواء. ورغم الحادثة، استمرت العملية بشكل طبيعي بعد أن تم السيطرة على الوضع.وفي وقت لاحق، رصدت من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE) عدة خروقات خلال والاختيارية التي انطلقت في محافظتي وعكار. ففي مدرسة الرسمية، تم تسجيل خرق لسرية الاقتراع بعد أن دخل رئيس القلم رقم 3 إلى خلف العازل مع أحد الناخبين، مما أثار تحفظات حول الحفاظ على خصوصية العملية الانتخابية. كما تم توثيق خرق آخر في مدرسة بطرماز الرسمية في ، حيث غابت المعازل تمامًا داخل أقلام الاقتراع، مما حال دون تمكّن الناخبين من التصويت في ظروف تحفظ خصوصيتهم.من جهة أخرى، في مدرسة بخعون الفنية، شهد المركز أجواء من الفوضى والتدافع، مما أدى إلى توقف العملية الانتخابية لبعض الوقت. وبعد تدخل القوى الأمنية، تم إيقاف العملية لفترة قصيرة قبل أن تُستأنف مجددًا وسط إجراءات تنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بسلام.