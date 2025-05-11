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لبنان

تدخّل في التصويت وفوضى داخل المراكز.. خروقات انتخابية في الشمال وعكار (صور)

Lebanon 24
11-05-2025 | 04:51
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شهدت بلدة عيات في محافظة عكار توترًا في أحد أقلام الاقتراع، حيث اندلعت مشادات كلامية وتلاسن بين عدد من المواطنين، مما استدعى تدخل الجيش لتهدئة الأجواء. ورغم الحادثة، استمرت العملية الانتخابية بشكل طبيعي بعد أن تم السيطرة على الوضع.
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وفي وقت لاحق، رصدت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE) عدة خروقات خلال الانتخابات البلدية والاختيارية التي انطلقت صباح الأحد في محافظتي الشمال وعكار. ففي مدرسة الكورة الرسمية، تم تسجيل خرق لسرية الاقتراع بعد أن دخل رئيس القلم رقم 3 إلى خلف العازل مع أحد الناخبين، مما أثار تحفظات حول الحفاظ على خصوصية العملية الانتخابية. كما تم توثيق خرق آخر في مدرسة بطرماز الرسمية في قضاء الضنية، حيث غابت المعازل تمامًا داخل أقلام الاقتراع، مما حال دون تمكّن الناخبين من التصويت في ظروف تحفظ خصوصيتهم.

من جهة أخرى، في مدرسة بخعون الفنية، شهد المركز أجواء من الفوضى والتدافع، مما أدى إلى توقف العملية الانتخابية لبعض الوقت. وبعد تدخل القوى الأمنية، تم إيقاف العملية لفترة قصيرة قبل أن تُستأنف مجددًا وسط إجراءات تنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بسلام.
 
 
 
 
غياب المعازل في أقلام الاقتراع في مدرسة بطرماز
 
 
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