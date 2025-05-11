وزير الداخليّة: القوى الأمنية لن تتهاون مع أي مخالفة

قال والبلديات "علينا أن نظهر صورة حضارية، فأدعو إلى التوقف عن أي عملية تخلّ بالأمن".

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وأضاف من سرايا : "علينا كموظفين وحكومة التضحية لخدمة الناس، ونأمل أم تكون الأمور أفضل في المرات المقبلة".

ودعا إلى "ممارسة حقّ الإقتراع بحضارة"، وشدّد على أنّ "القوى الأمنية لن تتهاون مع أي مخالفة".

وأضاف الحجار أنّ "كلّ ما يحصل يجب أن يكون تحت رقابة الرأي العام والجميع".