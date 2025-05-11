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لبنان

وزير الداخليّة: القوى الأمنية لن تتهاون مع أي مخالفة

Lebanon 24
11-05-2025 | 05:15
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قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار "علينا أن نظهر صورة حضارية، فأدعو إلى التوقف عن أي عملية تخلّ بالأمن".
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وأضاف الحجار من سرايا طرابلس: "علينا كموظفين وحكومة التضحية لخدمة الناس، ونأمل أم تكون الأمور أفضل في المرات المقبلة".
 
 
ودعا إلى "ممارسة حقّ الإقتراع بحضارة"، وشدّد على أنّ "القوى الأمنية لن تتهاون مع أي مخالفة".
 
 
وأضاف الحجار أنّ "كلّ ما يحصل يجب أن يكون تحت رقابة الرأي العام والجميع".
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