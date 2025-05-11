الجيش: توقيف شخصَين لارتكابهما جرائم مختلفة

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صدر عن ـــ ، البيان الآتي:دهمت دورية من في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية منزل المواطن (ا.ح.) وأوقفته كونه مطلوب توقيفه لارتكابه جرائم مختلفة منها: محاولة القتل، نقل أسلحة وذخائر حربية، إطلاق النار وافتعال إشكالات، تعاطي المخدرات وترويجها.كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في السوري (ع.س.)، لإقدامه على سرقة إحدى دور العبادة في المنطقة.بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف المختص.