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لبنان

الجيش: توقيف شخصَين لارتكابهما جرائم مختلفة

Lebanon 24
11-05-2025 | 11:17
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
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دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية منزل المواطن (ا.ح.) وأوقفته كونه مطلوب توقيفه لارتكابه جرائم مختلفة منها: محاولة القتل، نقل أسلحة وذخائر حربية، إطلاق النار وافتعال إشكالات، تعاطي المخدرات وترويجها.
كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في مدينة زحلة السوري (ع.س.)، لإقدامه على سرقة إحدى دور العبادة في المنطقة.
بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
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